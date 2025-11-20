Бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода этапируют в Москву

Приокский районный суд Нижнего Новгорода продлил срок ареста бывшему первому заместителю главы администрации Нижнего Новгорода Илье Штокману, передает ТАСС. В материале говорится, что он обвиняется в получении особой крупной взятки, фигурант получил 55 млн рублей за способствование руководству строительной организации, передают в объединенной пресс-службе судов Нижегородской области.

Мера пресечения продлена Приокским районным судом Нижнего Новгорода по 24 февраля 2026 года включительно. Уголовное дело расследуется СК России. Штокман будет этапирован в Москву, — сказал собеседник агентства.

В ближайшее время он будет этапирован в Москву. Штокману предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Ранее в Челябинске задержали адвоката по подозрению в посредничестве при передаче взятки в размере не менее 2 млн рублей. По версии следствия, он убедил подзащитного в возможности смягчения приговора через связи в правоохранительных органах и предложил свои услуги для передачи денег должностным лицам.

До этого СК России начал расследование о взятках в центральном аппарате ФСИН в Москве. Подозреваемым оказался житель Дмитрова Павел Пудин. Его подозревают в получении не менее 5 млн рублей от строительной компании, выигравшей тендер на реконструкцию СИЗО в Волгоградской области, для увеличения аванса и продления сроков работ.