29 октября 2025 в 17:04

Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО

Бывший первый замглавы «Росгеологии» Горринг ушел на СВО, избежав наказания

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» 12,6 млн рублей бывший первый замглавы корпорации Руслан Горринг ушел на СВО, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Уголовное преследование в отношении мужчины приостановлено.

По данным следствия, в 2017 году «Росгеология» подписала договор с ООО «Клауднет» на контроль за бурением двух скважин. Однако на практике работы не выполнялись. В результате Горринг, директор «Клауднета» Олег Чигринов и бывший председатель правления Евразийского союза экспертов по недропользованию Александр Писарницкий похитили 12,6 млн рублей.

Ранее Черемушкинский райсуд приговорил к лишению свободы Александра Писарницкого и Олега Чигринова. Им назначили 5,5 и три года колонии общего режима соответственно. Обоих фигурантов взяли под стражу непосредственно в зале суда после оглашения приговора.

До этого Мещанский суд столицы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову, а также его экс-заместителю Алексею Дедову. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной.

