Наступление ВС РФ на Харьков 6 ноября: бои за последние улицы в Волчанске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 6 ноября 2025 года, как идут бои за последние улицы в Волчанске, что происходит с окруженной в Купянске группировкой ВСУ?

Какова ситуация на Харьковском направлении в четверг, 6 ноября

Штурмовые подразделения ВС РФ выдавливают ВСУ с левобережья Волчанска, расширяют зону безопасности возле российской границы на Хатненском участке; деморализованные украинские войска не предпринимают активных действий, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«В Волчанске „Воины Севера“ продвинулись в южной части города на 400 м и заняли 25 зданий. В ходе продвижения взяты в плен двое военнослужащих 127-й тяжелой мехбригады ВСУ. В районе Синельниково „Бесстрашные“, сломив сопротивление ВСУ, продвинулись на 150 м. На участке Меловое — Хатнее наши штурмовики расширили зону контроля возле российской границы, продвинувшись на 700 м. Экипажами ВКС РФ, расчетами БПЛА „Герань-2“ и ТОС-1А нанесены удары по позициям ВСУ в районах Григоровки, Подсреднего и Двуречанского», — уточнил источник.

Как утверждает канал, на фоне разрушения большинства мостов и путей снабжения группировки ВСУ на Хатненском участке украинское командование перебросило в Харьковскую область 808-ю бригаду поддержки для организации логистики и восстановления переправ; подразделение уже понесло большие потери при выполнении поставленных задач, в том числе среди командного состава.

На Липцевском участке фронта, по сообщению «Северного ветра», существенных изменений не наблюдается, ВСУ активных действий не предпринимали.

«На Купянском участке российские войска оказывают серьезное давление на противника. ВС РФ продвигаются по правому берегу реки Оскол в Купянске. Пресекаются попытки подразделений ВСУ прорваться к городу и выйти к реке. Сообщается о наступлении ВС РФ на рубеже Отрадное — Бологовка в направлении Двуречанского», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что российские войска продвигаются в районе Кучеровки восточнее Купянска; есть тактические успехи к западу от города близ Кондрашовки.

«Наши войска постоянно мониторят русло Оскола и огнем пресекают любые попытки ВСУ навести переправу через реку. На северном фланге ВС РФ продолжают пробиваться со стороны Бологовки и Каменки к Двуречанскому, стараясь выровнять большой карман между этими плацдармами», — сообщил источник.

На Харьковском направлении ВС РФ поднимают флаги над зданиями в южной части Волчанска, бои идут уже на последних улицах города, добавил Царев.

«Песенка ВСУ в Волчанске спета», — прокомментировал сообщение пользователь Telegram Антон С.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более полусотни человек личного состава; вскрыты и уничтожены различные виды вооружений и техники, а также пункты управления БПЛА, склады материальных средств и боеприпасов, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В пресс-службе Министерства обороны России заявили, что в районе Купянска подразделения 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки украинских войск. В течение суток были сорваны четыре контратаки подразделений 92-й штурмовой и 151-й механизированной бригад ВСУ, а также 1-й бригады Национальной гвардии, действовавших в районах населенных пунктов Моначиновка, Благодатовка и Петровка, добавили в ведомстве.

