Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 ноября

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

В результате атаки также был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия и оценке ущерба.

«В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова, 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. <…> Падение обломков вызвало возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — сказано в заявлении.

Кроме того Бочаров заявил, что при атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель. Мужчине было 48 лет.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал глава региона.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территориями Воронежской и Ростовской областей.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА — над территорией Воронежской, три БПЛА — над территорией Ростовской области, два БПЛА — над территорией Брянской области, два БПЛА — над Волгоградской областью, два БПЛА — над республикой Крым, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Тульской области и один БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказано в публикации.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Над Орловской областью уничтожили украинские БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, на местах происшествий работали сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

«Вражеские атаки региона продолжаются — в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет», — отметил он.

При этом Telegram-канал SHOT писал о взрывах над Орлом. Очевидцы рассказали SHOT, что слышали около трех взрывов в разных частях города, в небе виднелись вспышки, от громких звуков «затряслись стены в домах». Минобороны РФ информацию не комментировало.

Российские средства ПВО за четыре часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что дроны были сбиты над Белгородской и Брянской областями.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Белгородской области и три БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Также в Горловке ДНР в результате обстрелов ВСУ пострадал местный житель, сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале. Состояние раненого в настоящее время устанавливается.

