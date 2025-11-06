Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 00:54

Украинские беспилотники попытались атаковать девять регионов России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над девятью регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территориями Воронежской и Ростовской областей.

В период с 17:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 БПЛА — над территорией Воронежской, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над Волгоградской областью, 2 БПЛА — над республикой Крым, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области и 1 БПЛА — над территорией Краснодарского края, — сказано в публикации.

Ранее силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

