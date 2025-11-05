Обломки БПЛА повредили несколько домов в российском городе Клычков: над Орлом уничтожили украинские БПЛА

Над Орловской областью уничтожают украинские БПЛА, написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

Вражеские атаки региона продолжаются – в результате работы сил ПВО над Орлом уничтожены БПЛА противника. При падении их отдельных элементов повреждены несколько частных домов и хозпостройка. В настоящий момент информации о пострадавших нет, — отметил он.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинских дронов на регион. Один из пострадавших в момент удара находился в автомобиле. Всего беспилотники совершили налет на пять муниципалитетов, уточнил Гладков.

Кроме того, в Туапсинском округе Краснодарского края зафиксировано падение обломков вражеского дрона на жилой дом. Инцидент произошел в поселке Сосновый, где фрагменты беспилотника украинских войск повредили многоквартирное здание. Жителям поврежденного дома были оказаны необходимые помощь и поддержка.