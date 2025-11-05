SHOT сообщил, что над российским городом прогремели взрывы

Telegram-канал SHOT сообщил о взрывах над городом Орел, предварительно, российские системы противовоздушной обороны отражали атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ и местные власти данную информацию пока не комментировало.

Очевидцы рассказали SHOT, что слышали около взрывов в разных частях города, в небе виднелись вспышки, от громких звуков «затряслись стены в домах». Другие подробности не раскрываются.

Ранее сообщалось, что силы ПВО России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Воздушная атака, как выяснилось, продолжалась несколько часов 3 ноября — с 20:00 до 23:30 по московскому времени.

Также, по данным Министерства обороны, система ПВО в ночь на 4 ноября уничтожила над Россией более 80 беспилотников украинской армии. В общей сложности атаке подверглись восемь регионов. 40 БПЛА удалось ликвидировать над Воронежской областью, 20 — над Нижегородской, 10 — над Белгородской. Еще шесть дронов были сбиты над Курской областью.