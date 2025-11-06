Убийство, аномалии или постанова? Что на самом деле случилось с Усольцевыми

Пропавшую в районе Кутурчинского Белогорья Красноярского края семью Усольцевых не могут найти больше месяца. Что на самом деле с ними случилось, какая версия наиболее вероятная?

Наиболее вероятная версия пропажи Усольцевых

Исследователь аномальных явлений, тайн и путешествий по аномальным зонам, уфолог Дмитрий Савва в беседе с NEWS.ru заявил, что местность в тайге Красноярского края, где пропала семья Усольцевых, отличается природными аномалиями, большим количеством поверий и легенд, топонимическими маркерами, которые могут служить предостережением не ходить в определенные места, наличием людей, проводящих не всегда «светлые» обряды. Несмотря на это, он поддерживает официальную версию исчезновения семьи.

«Если говорить о версиях, конечно, следую методу „бритва Оккама“ как наиболее разумному подходу: сначала нужно рассмотреть наиболее объяснимые версии. Так как я лично попадал в такие ситуации в горах и тайге и меня так же искали, наиболее вероятно, что, как и в моем случае, когда на перевале Дятлова, на „горе мертвецов“ меня накрыл плотный туман и непогода, я спрятался под ближайший каменный останец. Переждав, вылез я из своего укрытия уже ночью, но из-за усилившегося тумана не смог найти выход», — поделился опытом исследователь.

По его мнению, из-за резкого изменения погоды Усольцевы могли укрыться в курумнике — скоплении каменных глыб. После этого с ними могло что-то случиться, предположил эксперт.

«А вот произойти там могло многое, от природных причин (обвал, дикое животное) до более аномального. Например, они могли что-то увидеть, что их сильно напугало, а в таких местах паника смертельна, можно очень легко получить травму. Говорю как человек, подвернувший ногу на подобном скальнике во время одной из экспедиций», — резюмировал он.

Могли ли Усольцевых убить браконьеры или животные

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил, что необходимо выяснить, действительно ли семья пропала случайно или это было результатом умысла третьих лиц. Возможно, в тайге Усольцевы встретили браконьеров и стали свидетелями отстрела какого-то животного. Он отметил, что в таком случае супругов и их дочь могли ликвидировать как свидетелей.

«Браконьеры знают тайгу. Они могли утащить Усольцевых в какую-то яму, закопать, для того чтобы их не обнаружили. Во-вторых, рассказывают, что рядом с Буратинкой (гора, рядом с которой пропали супруги. — NEWS.ru) работают черные золотокопатели. Если супруги набрели на их тропу, тоже могла случиться такая история», — подчеркнул Соловьев.

Версия, что на семью напали дикие животные, кажется маловероятной, в таком случае остались бы кровь и останки, продолжил эксперт.

Версия с инсценировкой, побег в США

По одной из версий, Усольцевы могли сбежать за границу по поддельным документам. Случаи, когда люди инсценировали собственное исчезновение, встречались неоднократно. Эксперты связывают этот сценарий с проблемами главы семьи в бизнесе. У 64-летнего Сергея была компания по производству порошковой краски.

«Были субсидии, которые выдавались государством на бизнес. 14 ноября 2025 года был срок отчета: Усольцеву не надо было платить, но пришлось бы отчитываться», — подчеркнул Соловьев.

Сергей Усольцев работал с американскими программами обмена, направляя детей на учебу в США. Скорее всего, у человека такого статуса и уровня был доступ к секретной информации и государственной тайне. Эти сведения иностранные службы могли оценивать во много миллионов долларов. Наверняка он и сам неоднократно бывал за границей, предположил Соловьев.

«Могла ли произойти его вербовка? Гипотетически — да! Мог ли он работать? Мог! Но тогда сейчас изучают его связи», — продолжил юрист.

