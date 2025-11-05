Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 21:20

Блокада и котлы гарнизонов, обвал фронта: ситуация на СВО вечером 5 ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников Кредит: РИА Новости

Российские войска продолжают наступать в зоне спецоперации, гарнизоны ВСУ в Красноармейске (Покровске), Купянске, Волчанске и Димитрове захлопываются, приближается обвал фронта. Какова ситуация в зоне СВО вечером 5 ноября?

Ситуация в зоне СВО вечером 5 ноября: котлы, обвал фронта

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что на Запорожском участке идут столкновения в Приморском и Степногорске, продолжаются бои в районе Орехова у Малой Токмачки и Новоданиловки. По его информации, на Гуляйпольском направлении продолжается сражение за Успеновку, у ВС РФ есть тактические успехи в районе Вишневого.

«На Красноармейском направлении ВС РФ расширяют подконтрольную территорию в северо-западной части города и в сторону Гришино. Идут бои в Димитрове. Украинские аналитики пишут, что успех ВС РФ в Красноармейске приведет к физической блокаде Димитрова, после чего Киев может сдать этот город без масштабных городских боев. Со стороны Родинского противник не прекращает попыток деблокировать свои подразделения в Красноармейске», — говорится в публикации.

По информации Царева, на Константиновском направлении наши войска постепенно накапливают силы на территории Константиновки. На Северском направлении ВС РФ методично оттесняют врага к северной части Звановки. В Ямполе идут тяжелые бои в южной части поселка. Кроме того, на Краснолиманском участке фронта идут бои в районе Яровой и Дробышево, а восточнее Красного Лимана ВС РФ штурмуют Масляковку.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«На Купянском направлении тяжелые бои за город. ВС РФ продвигаются в районе Кучеровки восточнее Купянска. Есть тактические успехи и к западу от города, в районе Кондрашовки. Наши войска постоянно мониторят русло Оскола и огнем пресекают любые попытки ВСУ навести переправу через реку. На северном фланге ВС РФ продолжают пробиваться со стороны Бологовки и Каменки к Двуреченскому, стараясь выровнять большой карман между этими плацдармами. На Харьковском направлении ВС РФ поднимают флаги над зданиями в южной части Волчанска», — пишет Царев.

Немецкая газета Bild пишет, что на Украине опасаются из-за окружения ВСУ в районе Покровска.

«Одновременно обсуждается и ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно», — говорится в публикации.

Украинский военный рассказал источнику, что ситуация в городе тяжелая, и неясно, можно ли предотвратить котел или выйти войскам из города. По словам другого солдата, некоторые подразделения уже почти окружены.

«Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены», — сказал военнослужащий.

Bild приводит подтверждение этим словам от солдат ВСУ из Мирнограда: «Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить в конце концов».

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин рассказал NEWS.ru, что в районе Купянска вся логистика ВСУ перерезана. Киев вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов. Он отметил, что украинские подразделения в Купянске оказались на разных берегах реки Оскол, что создает им дополнительные трудности для организации снабжения и маневра.

«Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Противник держит очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты. Наши их долбят. Со снабжением у них плохо — все пути, логистические маршруты перерезаны, им дронами сбрасывают провизию и материальные средства, особенно на левобережье Оскола», — пояснил Алехин.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

