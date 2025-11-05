Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 17:15

Вся логистика частей ВСУ в районе Купянска перерезана, Киев вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху сбросами с дронов, сказал NEWS.ru военный журналист, полковник в отставке Геннадий Алехин. Он отметил, что части ВСУ в Купянске оказались на разных берегах реки Оскол, что создает им дополнительные трудности для организации снабжения и маневра. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Вся Купянская агломерация находится в окружении. Противник пытается где-то контратаковать и прорваться. Говорить о полном освобождении Купянска еще рано, но он окружен. Противник держит очаговую оборону — это не сплошная линия, а отдельные районы, опорные пункты. Наши их долбят. Со снабжением у них плохо — все пути, логистические маршруты перерезаны, им дронами сбрасывают провизию и материальные средства, особенно на левобережье Оскола, — пояснил Алехин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский скрывает правду о положении дел на фронте. Он делает это, чтобы продолжать получать материальную помощь от Запада. Состояние подразделений ВСУ, оказавшихся в котлах в районах Купянска и Красноармейска, стремительно ухудшается.

5 ноября в Минобороны России сообщили, что суточные потери украинской армии в зоне проведения СВО составили около 1460 бойцов. Самые большие потери ВСУ понесли от группировки войск «Центр» — до 470 военнослужащих.

СВО
Купянск
окружение
потери ВСУ
наступление ВС РФ
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко
