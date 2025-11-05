Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября

Попытки ВСУ вырваться из котла в Покровске не увенчались успехом. Что об этом известно, правда ли украинские войска массово сдаются в плен и отступление им уже не пережить, какова обстановка на участке, как продвигается наступление ВС РФ в Покровске сегодня, 5 ноября 2025 года?

Как ВСУ массово сдаются в плен под Покровском 5 ноября

СМИ и Telegram-каналы распространили кадры массовой сдачи в плен бойцов из покровского гарнизона ВСУ, которым не удалось вырваться из котла ВС РФ, — только за последние сутки провалено более десяти попыток. Пленные бойцы заявляют, что командование их бросило и перестало выходить на связь; среди сдавшихся много недавно мобилизованных, утверждают источники.

Наибольшее скопление украинского личного состава в окружении — в восточной части Центрального района, а также в микрорайоне Пригородный. По позициям ВСУ работают российские артиллеристы, минометчики, операторы дронов, говорится в публикациях.

На фоне того, как ВС РФ забирают Покровск, заперев украинский гарнизон в котле, офицеры ВСУ заявляют, что российские подразделения контролируют минимум 60% города; в то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает утверждать, что ситуация в населенном пункте складывается благоприятно для Киева.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что на Украине говорят о положении ВСУ в Покровске

Немецкая газета Bild утверждает, что на Украине растут опасения из-за окружения ВСУ в районе Покровска.

«Одновременно обсуждается и ответственность президента Владимира Зеленского, которого в очередной раз обвиняют в том, что он не обеспечил отвод украинских войск, который должен был состояться уже давно», — говорится в статье.

Украинский военный рассказал журналистам, что ситуация крайне сложная и неясно, насколько можно предотвратить окружение и возможен ли в принципе отвод войск в текущей ситуации. По словам другого солдата, некоторые подразделения уже почти окружены.

«Мы потеряли 80% города. Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены», — сказал военнослужащий.

Bild приводит подтверждение этим заявлениям от украинских солдат из Мирнограда: «Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или схватить в конце концов».

Украинский дипломат в комментарии изданию сравнил ситуацию с обороной Бахмута.

«Мы защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она сама заявляет, — а потом отступаем. Вы всегда видите, как разведывательные подразделения развертываются для защиты города, когда бой близится к концу», — заявил он.

По мнению одного из офицеров ВСУ, контрнаступления украинских войск были слишком незначительными и запоздалыми; маневры следовало проводить, когда первые российские подразделения только зашли в город.

Как утверждают сторонники Зеленского, Покровск необходимо удерживать несмотря на потери, в том числе чтобы не лишиться репутации на международном уровне, особенно в глаза президента США Дональда Трампа. На Украине, пишет Bild, ходят слухи, что Зеленский сейчас особенно старается не выглядеть перед американским коллегой слабым в военном плане, чтобы Вашингтон не отдалился от Киева.

Что сказали в Минобороны РФ о ситуации в Покровске

Комментируя заявление Зеленского о якобы зачистке Купянска (Харьковская область) от оставшихся «до 60 русских», в Минобороны России указали на реальное положение украинских гарнизонов как в этом городе, так и Покровске.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в котлах Купянска и Красноармейска (Покровска. — NEWS.ru) и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — заявили в пресс-службе МО.

В ведомстве добавили, что президент Украины ценой бесславной гибели в котлах тысяч украинских военнослужащих пытается скрывать до последнего правду от населения и западных союзников.

