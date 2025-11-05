Появились кадры массовой сдачи солдат ВСУ под Красноармейском

Массовую сдачу в плен украинских солдат под Красноармейском засняли на видео, передает Telegram-канал SHOT. Все попытки вырваться из котла провалились. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как уточняет канал, максимальное скопление окруженных подразделений противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. По этой территории работают российские артиллеристы, минометчики и беспилотные летательные аппараты. Вырваться из окружения у ВСУ не получается: только за последние сутки пресечено более десяти неудачных операций.

На видеозаписи видно, как российский военнослужащий ведет через выжженную лесополосу группу пленных. Затем следует фрагмент с их допросом. Бойцы ВСУ утверждают, что у них отсутствовали продовольствие и боеприпасы, а командиры перестали выходить на связь. По их словам, много людей имеют ранения, а ротации не было два с лишним месяца.

Ранее полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что вся логистика частей ВСУ в районе Купянска перерезана. По его словам, Киев вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху при помощи БПЛА. Алехин отметил, что вся Купянская агломерация находится в окружении.