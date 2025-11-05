Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 17:26

Появились кадры массовой сдачи солдат ВСУ под Красноармейском

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массовую сдачу в плен украинских солдат под Красноармейском засняли на видео, передает Telegram-канал SHOT. Все попытки вырваться из котла провалились. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как уточняет канал, максимальное скопление окруженных подразделений противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. По этой территории работают российские артиллеристы, минометчики и беспилотные летательные аппараты. Вырваться из окружения у ВСУ не получается: только за последние сутки пресечено более десяти неудачных операций.

На видеозаписи видно, как российский военнослужащий ведет через выжженную лесополосу группу пленных. Затем следует фрагмент с их допросом. Бойцы ВСУ утверждают, что у них отсутствовали продовольствие и боеприпасы, а командиры перестали выходить на связь. По их словам, много людей имеют ранения, а ротации не было два с лишним месяца.

Ранее полковник в отставке Геннадий Алехин заявил, что вся логистика частей ВСУ в районе Купянска перерезана. По его словам, Киев вынужденно пытается снабжать блокированные в городе войска по воздуху при помощи БПЛА. Алехин отметил, что вся Купянская агломерация находится в окружении.

ВСУ
Красноармейск
солдаты
СВО
пленные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Спрятавшей убитую дочь в диване женщине избрали меру пресечения
Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о токсичности в гимнастике
В Госдуме призвали ввести еще одно ограничение для детских сим-карт
Раскаянье, угроза реального срока: фото Аглаи Тарасовой из зала суда
Медбрату-убийце вынесли приговор
В Германии разгорается спор о запрете древнейшей профессии
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.