Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:11

В ВСУ заговорили о риске повторить сценарий Бахмута

Bild: украинские военные признали риск поражения под Красноармейском

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинские военные признали, что их подразделения могут оказаться в окружении под Красноармейском и Димитровом (украинские названия Покровск и Мирноград), сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинской армии и спецслужбах. По данным издания, среди командования ВСУ растет беспокойство, что ситуация на этих направлениях повторяет события в Артемовске (Бахмуте).

Издание отмечает, что официальные заявления Киева об «удержании позиций» расходятся с внутренними оценками. Основной вопрос сейчас заключается в том, грозит ли украинским силам полное окружение.

Одновременно обсуждается ответственность Владимира Зеленского, которого вновь обвиняют в том, что войска давно нужно было отозвать с позиций, — говорится в материале.

Журналисты проводят параллели с ситуацией в Артемовске (Бахмуте) в 2023 году, когда украинские подразделения продолжали оборону вопреки рекомендациям командования.

Bild также отмечает, что сторонники Зеленского настаивают на важности удержания позиций ради политического эффекта. По их мнению, потеря Красноармейска и Димитрова может негативно сказаться на авторитете Киева перед президентом США Дональдом Трампом, который может вновь дистанцироваться от украинского конфликта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. По его словам, для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ.

спецоперация
СВО
ВСУ
Покровск
Мирноград
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Власти Словакии не готовы соглашаться на антироссийские требования ЕС
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.