Украинские военные признали, что их подразделения могут оказаться в окружении под Красноармейском и Димитровом (украинские названия Покровск и Мирноград), сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники в украинской армии и спецслужбах. По данным издания, среди командования ВСУ растет беспокойство, что ситуация на этих направлениях повторяет события в Артемовске (Бахмуте).

Издание отмечает, что официальные заявления Киева об «удержании позиций» расходятся с внутренними оценками. Основной вопрос сейчас заключается в том, грозит ли украинским силам полное окружение.

Одновременно обсуждается ответственность Владимира Зеленского, которого вновь обвиняют в том, что войска давно нужно было отозвать с позиций, — говорится в материале.

Журналисты проводят параллели с ситуацией в Артемовске (Бахмуте) в 2023 году, когда украинские подразделения продолжали оборону вопреки рекомендациям командования.

Bild также отмечает, что сторонники Зеленского настаивают на важности удержания позиций ради политического эффекта. По их мнению, потеря Красноармейска и Димитрова может негативно сказаться на авторитете Киева перед президентом США Дональдом Трампом, который может вновь дистанцироваться от украинского конфликта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Покровское направление, чтобы оттянуть завершение конфликта. По его словам, для этих целей будут применяться и другие крайние меры, вплоть до мобилизации женщин в ряды ВСУ.