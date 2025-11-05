Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 13:31

Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие

Самолет McDonnell Douglas MD-11 компании UPS Самолет McDonnell Douglas MD-11 компании UPS Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Мухаммеда Али в американском Луисвилле (штат Кентукки) разбился самолет, сообщил местный телеканал WKYT. Как это произошло, сколько погибших, была ли это посылка с Украины?

Что известно о разбившемся в США самолете

В среду, 5 ноября, стало известно, что неподалеку от аэропорта Луисвилла в США рухнул грузовой самолет. Журналисты уточнили, что речь идет о воздушном судне McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. Он направлялся в Гонолулу.

В ночь на среду Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) рассказало, что грузовой самолет потерпел крушение около 17:15 по местному времени после вылета из аэропорта. На месте катастрофы начался сильный пожар: воздушное судно с загоревшимся крылом на высокой скорости ударилось о землю, затем произошел взрыв. В небо над аэропортом поднялся черный столб дыма. Для всех населенных пунктов в радиусе шести километров от аэропорта и в северном направлении до реки Огайо был объявлен режим ЧС, жителям предписали оставаться в домах.

Компания UPS заявила, что на борту находились три члена экипажа. Губернатор штата Энди Бешир информировал, что известно о семи погибших и «ожидается, что это число возрастет», еще 11 человек пострадали.

Так как самолет только взлетал, он был полностью заправлен, что, вероятно, и стало причиной пожара, пишет CBS News, ссылаясь на видео WLKY с вертолета. Официальная причина крушения самолета пока не названа.

В Сети высказали предположение, что причиной инцидента могла послужить посылка: 30 октября в почтовом отделении Киева произошел взрыв, пострадали пять сотрудников. Сообщалось, что взрывное устройство могло быть заложено в здании, однако были и версии, что сдетонировала непосредственно посылка. Так, экс-депутат Рады Олег Царев писал, что полиция на месте нашла еще одну взрывоопасную посылку, выяснилось, что их отправил житель Тернополя, который занимается изготовлением сувениров из боеприпасов — в этот раз он не озаботился их обезвреживанием. Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

Какие еще ЧП с самолетами недавно произошли в США

В октябре сообщалось, что в американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, разбился легкомоторный самолет. Инцидент произошел в районе оживленной трассы, что привело к возгоранию нескольких автомобилей. Очевидцы рассказывали о сильном взрыве и густом черном дыме, который было видно над местом крушения. Информации о пострадавших не приводилось.

В августе два легкомоторных самолета столкнулись в небе при заходе на посадку в аэропорту штата Колорадо. По данным FAA, причиной ЧП стало то, что пилоты обоих самолетов — Cessna 172 и Extra EA-300 — пытались одновременно сесть на взлетно-посадочную полосу аэропорта Форт-Морган.

На борту каждого судна находилось по два человека. Уточнялось, что в результате происшествия один пассажир Extra EA-300 не выжил, второй пострадал и был госпитализирован в ближайшую больницу, о его состоянии информации нет. Также легкие травмы получили два человека, летевших на Cessna 172.

Кроме того, оба самолета воспламенились после столкновения — один полностью сгорел, от второго остались только хвостовая часть, крыло и шина.

