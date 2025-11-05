Королевская семья Британии: новости, что известно об извращениях Эндрю

Модель на условиях анонимности рассказала королевскому биографу об извращенных фантазиях бывшего принца Эндрю, младшего брата Карла III. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 5 ноября?

Что известно об извращениях Эндрю

В своей книге Entitled: The Rise and Fall of the House of York Эндрю Лоуни ссылается на рассказ модели, которая утверждает, что познакомилась с принцем на благотворительном вечере в 1980-е, когда ей было 20 лет, а ему не исполнилось и 30. По словам женщины, Эндрю попросил ее «заняться с ним извращенным сексом», чтобы он мог воплотить в жизнь свои «самые смелые фантазии». Модель отметила, что Эндрю «не знал границ» и дважды спал с ней, утверждая, что у него открытые отношения с женой.

«После возвращения в Лондон я больше о нем не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии», — сказала она.

Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с ним. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился заплатить Робертс-Джуффре. Из-за скандала брата Карла III отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи.

Принц Эндрю Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

В конце октября монарх принял решение лишить Эндрю всех званий и титулов, включая титул принца.

«Его Величество сегодня инициировал формальный процесс по лишению принца Эндрю стиля, титулов и почестей. Принц Эндрю отныне будет известен как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Его аренда Роял-Лодж до настоящего времени обеспечивала ему юридическую защиту для продолжения проживания. Теперь ему было вручено формальное уведомление о выселении из арендованного имущества, и он переедет в альтернативное частное жилье. Эти меры были признаны необходимыми, несмотря на тот факт, что он продолжает отвергать обвинения в свой адрес», — говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Что Гарри раздражает в Маркл

Как пишет RadarOnline, принца Гарри сильно раздражают методы привлечения внимания со стороны его жены Меган Маркл и ему надоело быть ее «жертвой в попытках стать влиятельным лицом в социальных сетях». Бывший член королевской семьи также возмущен тем, что его супруга все чаще использует их детей в своем онлайн-контенте, несмотря на просьбы о конфиденциальности.

Не нравится якобы принцу и то, что Маркл использует их титулы в коммерческих целях. Например, во время недавней поездки в Вашингтон она везла с собой большую сумку с надписью DS (герцогиня Сассекская), напечатанной крупными ярко-синими буквами. Члены королевской семьи назвали ее «отвратительно безвкусной». По словам инсайдера, Гарри тоже считает, что это «выглядит не очень».

Меган Маркл Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Он говорит, что это „очень в стиле Ферги“, имея в виду то, как Сара Фергюсон наживалась на своем бывшем титуле герцогини Йоркской в ​​течение многих лет после развода с бывшим принцем Эндрю», — пояснил источник.

Читайте также:

Погода в Москве в среду, 5 ноября: к вечеру ждать град и заморозки?

Наступление ВС России на Харьков 5 ноября: тысячи бойцов в котле в Купянске

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 ноября: где сбои в России