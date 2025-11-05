Погода в Москве в среду, 5 ноября: к вечеру ждать град и заморозки?

Похолодания и снега в Московском регионе в начале ноября не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода в Москве в среду, 5 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 5 ноября

Вильфанд отметил, что в Москве установилась температура воздуха, характерная для первой декады октября.

«Ноябрь в Москве начнется с теплой погоды, установится антициклональный режим погоды. С понедельника произойдет заметное повышение температуры, поскольку воздушные массы будут перемещаться с юга. Ночные значения в столице составят 3–5 градусов, по области — до 6–7, дневной же показатель будет в диапазоне 8–10 градусов до конца недели. Такой показатель на 5–6 градусов выше нормы», — сказал он.

При этом погода будет облачной, потому что воздух насыщен влагой, местами прогнозируется небольшой дождь.

«Никаких серьезных осадков не будет. В течение дня один-два раза на 20 минут пойдет дождь, и только. И такая ситуация фактически характерна для всей первой декады ноября», — подчеркнул Вильфанд.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с утра 5 ноября в столице плюс 4 градуса, в окрестностях до плюс 1 градуса. Туман, ветер западный 2 м/с. Атмосферное давление — 755,6 мм рт. ст.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится северной периферией антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура воздуха — плюс 7–10 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст.», — рассказал Тишковец.

Таким образом, града и заморозков в Москве пока не ожидается.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября

По словам коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет ощущать влияние теплого сектора циклона. В течение дня в регионе будет облачно, могут пройти дожди. При этом температурные показатели ожидаются на 5–6 градусов выше климатической нормы, не исключено обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который для 5 ноября составляет плюс 11,9 градуса и установлен в 1930 году.

Температура воздуха в Петербурге составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 7–12 градусов. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В четверг, 6 ноября, небольшие дожди, ночью — плюс 8–10 градусов, днем — плюс 9–11 градусов.

