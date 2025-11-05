Названо число жертв крушения самолета у аэропорта Луисвилла в США Жертвами крушения самолета у аэропорта Луисвилла стали три человека

Как минимум три человека погибли в крушении грузового самолета у аэропорта Луисваилла, заявил губернатор Кентукки Энди Бешир. По его словам, эта цифра может увеличиться.

У нас как минимум 11 раненых, некоторые в очень тяжелом состоянии и получают помощь в местных больницах. Опять же, я думаю, что это число будет расти, — заявил он на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что грузовой самолет MD-11 рухнул неподалеку от аэропорта Луисвилла в США. Журналисты указали, что речь идет о воздушном судне McDonnell Douglas MD-11 американской логистической компании UPS. На месте крушения возник пожар. Полиция предупредила жителей: на данный момент лучше оставаться в укрытии.

До этого инцидент с крушением самолета произошел в городе Форт-Уэрт штата Техас и стал причиной возгорания нескольких автомобилей. Движение транспорта в близлежащем районе было временно ограничено.

В конце сентября бизнес-джет Learjet 55 потерпел аварию при взлете в аэропорту Каракаса. На борту находились два человека: они выжили, их госпитализировали с травмами.