«Три брака, четверо детей»: что известно о пропавших в тайге Усольцевых

Супругов Усольцевых, пропавших в тайге под Красноярском больше двух недель назад, знакомые описывают как очень душевных, приятных и влюбленных друг в друга людей. Что рассказали друзья о семейной паре — в материале NEWS.ru

Что случилось с семьей Усольцевых в сибирской тайге

28 сентября 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход в сторону скального массива Буратинка в Кутурчинском Белогорье Красноярского края и бесследно пропали. Этот район находится в 225 километрах от областного центра. Позже спасатели обнаружили автомобиль семьи, женские кроссовки, сумку и детские вещи.

В поисках супругов приняли участие свыше 1,4 тысячи добровольцев. Спасательные группы исследовали более 4,5 тысячи квадратных километров, используя авиацию, беспилотники и квадроциклы. В операции участвовали полицейские, добровольцы и неравнодушные люди из разных уголков России.

Председатель краевого отделения Российского Красного Креста Алена Миронова позже заявила, что испортившиеся погодные условия не позволяют надеяться на то, что супругов и их дочь найдут живыми.

Между тем знакомый туристов Евгений сообщил в беседе с NEWS.ru, что шансы еще есть.

«Ирина и Сергей — очень хорошие и любящие люди. Я не хочу верить в то, что они погибли. Еще есть надежда, что их найдут», — сказал он.

Больше всего его удивило то, что супруги взяли с собой в сложный поход маленького ребенка.

Тайга, в которой ведутся поиски семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Что известно о Сергее Усольцеве, пропавшем с семьей в тайге под Красноярском

Жительница Красноярска Татьяна знает Сергея Усольцева много лет — раньше они работали вместе. Он был директором фонда, который занимался привлечением инвестиций в бизнес Железногорска, сообщила она корреспонденту NEWS.ru.

«Сергея Викторовича я могу охарактеризовать только положительно. Он отзывчивый, добрый и эрудированный человек. Жаль, что последние пять лет мы пересекались редко», — отметила Татьяна.

По ее словам, Усольцев — очень внимательный руководитель, который всегда помогает сотрудникам. У него три брака и четверо детей, он своими руками построил дом для семьи, подчеркнула Татьяна.

«Помню его спокойным и собранным. В последние годы Сергей был успешным предпринимателем, руководил фирмой по производству порошковой краски в Железногорске. Все, что касается работы, было у него четко и по делу. Очень хочется, чтобы его нашли», — заявила Татьяна.

Что известно об Ирине Усольцевой, пропавшей с семьей в сибирской тайге

Знакомая семьи, фотограф из Красноярска Лада рассказала корреспонденту NEWS.ru, что у Усольцевых отличная семья. На ее фотографиях можно увидеть, как супруги трепетно относятся друг к другу.

«Я познакомилась с Ириной, когда она вместе с Сергеем пришла на новогоднюю фотосессию. Это было в 2018 году. Усольцевы — очень приятные, душевные люди», — отметила Лада.

Позже ей довелось снимать Ирину индивидуально, подчеркнула собеседница NEWS.ru. Жена Усольцева — психолог, помогающая людям. По словам ее знакомых, это добрая, ласковая и сильная женщина, которая «лечила женские души».

«Я была подписана на нее, видела, как она профессионально развивается, и радовалась за нее. Я не обращалась к ней как к психологу — не было необходимости. Она очень приятный собеседник и отличный специалист. Я была расстроена, узнав о пропаже семьи. До сих пор не могу в это поверить», — сообщила Лада.

Спасательная группа в тайге под Красноярском на месте поисков семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Какие есть версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге под Красноярском

По одной из версий, Усольцевы пропали намеренно, чтобы вступить в секту. Ее сторонники считают, что невозможно бесследно исчезнуть даже в тайге. Если бы семья пострадала от диких животных, то остались бы какие-то следы. Спасатели их не обнаружили. По другой версии, Усольцевых похитили религиозные фанатики.

Тем не менее знакомые семьи опровергли сообщения о том, что туристы могли вступить в секту.

«Я исключаю секту. Ни Сергей, ни Ирина подобным не увлекаются», — сказали NEWS.ru знакомые Усольцевых.

Старший сын Ирины ранее рассказал, что его родители — опытные таежники. По его словам, странно, что они потерялись в подобных условиях.

