12 октября 2025 в 13:27

В деле семьи Усольцевых появились новые подробности

СК: семью Усольцевых ищут по последнему сигналу с телефона

Фото: t.me/krksledkom

Поиски пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых сосредоточены на местности, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочка отравилась к горе Буратинка 28 сентября.

В настоящее время поиски семьи сосредоточены на пересеченной местности в обозначенном квадрате, где зафиксирован сигнал телефона пропавшего мужчины. Пока никаких следов пропавших не обнаружено, — сказано в публикации.

Там отметили, что поисками семьи с ребенком занимаются опытные альпинисты и спелеологи. Они обследуют каменные россыпи и пещеры. Затрудняют поисковые работы глубокий снег, минусовая температура и сложный рельеф.

В полдень 12 октября стало известно, что поиски прекращены из-за ухудшения походы и заморозков. Искать семью снова начнут после того, как закончится непогода и сойдет снег.

До этого Ирина Усольцева изначально собиралась на «тантру» вместе с мужем, но неожиданно передумала. Супруг подобрал маршрут — 200 километров от города с красивыми местами и домом-куполом с баней.

Красноярский край
следователи
происшествия
пропавшие
