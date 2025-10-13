Спасатель оценил шансы семьи Усольцевых на выживание

Нельзя однозначно утверждать, что пропавшая две недели назад в тайге в Красноярском крае семья Усольцевых погибла, заявил в беседе с NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его мнению, в российских лесах есть шансы выжить даже в самую холодную зиму, чему есть множество доказательств в истории.

Однозначно в нашем лесу шанс выжить есть даже в лютую зиму. У нас есть куча доказательств этому как в истории, так и в целом. Конечно, шанс выжить есть. Другое дело, что это зависит от того, что есть у людей, в каком они состоянии и есть ли у них укрытие. Мы сейчас находимся в состоянии предположений, версий и догадок, а это абсолютно не дает никакой уверенности и надежности. То есть сказать точно, что они погибли или выжили, невозможно, — поделился Киселев.

Он подчеркнул, что при имеющемся объеме информации нельзя ничего утверждать однозначно. Спасатель отметил, что у неподготовленных людей довольно мало шансов выжить в зимней тайге, если нет укрытия, источника воды и еды.

Это не Марс, на котором нет ни воздуха, ни шансов. <…> Найти укрытие в этих условиях было бы логично и является одной из основ выживания. Наш лес изобилует избушками и сторожками. Так что вполне возможно, что люди нашли укрытие, — обратил внимание он.

Киселев уточнил, что с той же долей вероятности можно говорить и о гибели Усольцевых. Все, что можно делать в этой ситуации, резюмировал он, — это строить версии.

Ранее председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отмечал, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.