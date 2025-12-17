Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 09:17

Бывший сотрудник СБУ раскрыл шансы на приход Залужного к власти на Украине

Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Залужный не согласится стать президентом Украины

Василий Прозоров Василий Прозоров Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший главнокомандующий ВСУ украинский посол в Великобритании Валерий Залужный никогда не согласится на должность президента Украины, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. При этом, по его словам, уровень доверия населения к экс-главкому может быть выше, чем к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

Я согласен с тем, что уровень доверия к Зеленскому упал и очень низок, я думаю, гораздо ниже 30%, и что уровень Залужного, возможно, искусственно завышен, но, возможно, уже выше, чем у Зеленского. Но будет ли Залужный его преемником? Мне трудно говорить. Если Залужный умный, а он действительно умный, он никогда не согласится на эту должность, — отметил Прозоров.

По его мнению, Залужный понимает, что после отставки Зеленского наступит кризис и его предшественник столкнется с большими проблемами в стране. Он подчеркнул, что на нового президента обрушится весь «народный гнев» и вся социальная напряженность.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящих всеобщих президентских выборах на Украине могут баллотироваться Залужный, Буданов, Свириденко и действующий президент Владимир Зеленский. По его словам, каждый из этих кандидатов имеет свою политическую базу, однако предвыборная кампания еще не стартовала.

Украина
президенты
Владимир Зеленский
Валерий Залужный
шансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве затопило склады с техникой Apple на 30 млн рублей
Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин
Главврач устроил шоу «Большой брат» в стенах своей больницы
ФИФА пошла навстречу футбольным болельщикам в вопросе билетов
Венесуэла жестко ответила на притязания США
Путин исполнил новогодние мечты детей
Московский тиктокер выпил свою кровь и едва не умер
Помощница Винокура отреагировала на слухи о завершении карьеры юмориста
Салат с кальмарами на Новый год: яркий хит стола
Внука и его деда застрелили при попытке мобилизации под Херсоном
Винокур окончательно отказался от карьеры ведущего
Сотни эстонцев стоят в очередях на границе, чтобы попасть в Россию
ВСУ пытались проникнуть в Белгородскую область
Российские «Ярсы» вышли на боевое патрулирование в Сибири
ФСБ задержала отца и дочь, планировавших перейти на сторону Киева
Суд обязал 10 россиян выплатить Долиной 67 млн рублей
Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы
«Слабые звенья» рынка: что мешает стабильным поставкам в регионах
В Госдуме нашли способ, как защитить россиян от «бабушкиных схем»
Байден неожиданно вышел на связь с заявлением о России
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.