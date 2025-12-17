Бывший сотрудник СБУ раскрыл шансы на приход Залужного к власти на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ украинский посол в Великобритании Валерий Залужный никогда не согласится на должность президента Украины, заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. При этом, по его словам, уровень доверия населения к экс-главкому может быть выше, чем к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

Я согласен с тем, что уровень доверия к Зеленскому упал и очень низок, я думаю, гораздо ниже 30%, и что уровень Залужного, возможно, искусственно завышен, но, возможно, уже выше, чем у Зеленского. Но будет ли Залужный его преемником? Мне трудно говорить. Если Залужный умный, а он действительно умный, он никогда не согласится на эту должность, — отметил Прозоров.

По его мнению, Залужный понимает, что после отставки Зеленского наступит кризис и его предшественник столкнется с большими проблемами в стране. Он подчеркнул, что на нового президента обрушится весь «народный гнев» и вся социальная напряженность.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что на предстоящих всеобщих президентских выборах на Украине могут баллотироваться Залужный, Буданов, Свириденко и действующий президент Владимир Зеленский. По его словам, каждый из этих кандидатов имеет свою политическую базу, однако предвыборная кампания еще не стартовала.