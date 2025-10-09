Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:38

СК поделился кадрами с места поиска пропавших Усольцевых

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал видео с места поисков семьи Усольцевых, которая пропала почти две недели назад в тайге в Красноярском крае. Судя по кадрам, местность покрылась снегом.

На видео запечатлен оперативный штаб, откуда координирует поисковую операцию. Группы работают и на земле, и с воздуха. В поисковой операции используются дроны. Также привлечены кинологи с собаками, которые прочесывают местность.

Поиски осложняются обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняют передвижение и ориентирование поисковиков, — отметили в СК.

Ранее спасатели зафиксировали радиосигнал телефона, принадлежавшего Сергею Усольцеву. Его обнаружили на расстоянии около семи километров от поселка Кутурчин Партизанского района. К поисковой операции подключились картографы отряда «ЛизаАлерт».

До это стало известно, что территория, на которой был зафиксирован сигнал мобильного телефона Усольцева не была обследована. В СК отметили, что данный участок расположен в противоположном направлении от поселка Кутурчин по отношению к основной зоне поиска.

