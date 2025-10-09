Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:13

Стало известно, откуда телефон пропавших Усольцевых «подал весточку»

СК: зона с пойманным сигналом телефона пропавшего Усольцева не была обследована

Фото: t.me/krksledkom

Зона, в которой был зафиксирован сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева — главы семьи, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае, не была обследована, заявили в СК РФ. В официальном комментарии ведомства указано, что данный квадрат расположен в противоположном направлении от поселка Кутурчин по отношению к основной территории поиска.

Ранее этот квадрат не обследовали, он находится за зоной поиска в обратном направлении от поселка Кутурчин, — сказано в комментарии ведомства.

Ранее стало известно, что волонтеры, участвующие в поисках семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края, преодолели 515,5 километра лесных дорог, но пока не добились результата. Поисково-спасательные операции продолжатся, в частности, запланирован осмотр всех подходов к скальным массивам Буратинка и Мальвинка. В поисковых мероприятиях задействована аэромобильная группировка МЧС России.

Экскурсовод-проводник Алексей Исиченко, участвующий в поисках пропавшей семьи, рассказал NEWS.ru об опасностях, подстерегающих туристов на горе Буратинка. По его словам, в этом районе легко заблудиться или получить травму. При этом поисковые отряды продолжают надеяться найти семью живой.

Красноярский край
СК РФ
семьи
пропавшие
