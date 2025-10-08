Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 07:24

Стало известно, на что идут добровольцы в поисках пропавшей в лесу семьи

Добровольцы прошли 515,5 км в поисках пропавшей под Красноярском семьи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Добровольцы в поисках семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края прошли 515,5 км лесных дорог, однако они не дали результатов, передает пресс-служба генерального управления МЧС России по региону. Ожидается, что 8 октября поисково-спасательные работы не остановятся — в частности, по данным ведомства, состоится осмотр всех подходов к скальному массиву Буратинка и Мальвинка.

Добровольцами обследовано 10 кв. км лесного массива, пройдено 515,5 км лесных дорог, — сказано в сообщении.

Аэромобильная группировка МЧС России тоже принимает участие в поисках семьи Усольцевых. Специалисты уже обследовали 10 кв. км лесного массива за сутки. Правоохранители изучили 20 кв. км лесного массива за указанное время, отметили в ведомстве.

Ранее частный детектив Максим Заболотный заявил, что в исчезновении семьи Усольцевых может быть замешан криминал. По его мнению, так как на территории, где Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину видели в последний раз, не нашли никаких их следов, можно предположить, что их убили или похитили.

добровольцы
дороги
поиски
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил вывод из оборота карт Visa и Mastercard
Крупный сбой произошел на одной из линий московского метро
«Пусть сами идут»: Мерца и Писториуса отправили в ВСУ
Гидрометцентр предупредил москвичей о похолодании
Аналитик раскрыл опасность переговоров Путина и Зеленского для Украины
Смертельно опасный вид клопа укусил россиянина в Таиланде
Шведский форшмак — небанальный перекус на каждый день
«Видят гробы, покрытые желтым и голубым»: рэпер Серега о боях на Украине
«Игры с огнем»: сенатор предупредил Киев о последствиях ударов по ЗАЭС
Эчпочмак: татарский пирожок-треугольник — сочный и очень вкусный!
Дана Борисова отдала дочь на перевоспитание в деревню
В США утвердили проект истребителя нового поколения
Инфекционист развеял устоявшийся миф о лечении хламидиоза
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 октября
Юрист объяснила, что делать при оформлении мошенниками кредита
ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше
«Бойцы-зомби» на передовой, отступление ВСУ: новости СВО к утру 8 октября
Мошенники придумали необычную схему обмана через лотерею
«Не могу туда вернуться»: британский боец СВО раскрыл, почему сжег паспорт
В Бельгии выразили опасения из-за якобы появления дронов над заводами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.