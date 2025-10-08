Стало известно, на что идут добровольцы в поисках пропавшей в лесу семьи

Добровольцы в поисках семьи Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края прошли 515,5 км лесных дорог, однако они не дали результатов, передает пресс-служба генерального управления МЧС России по региону. Ожидается, что 8 октября поисково-спасательные работы не остановятся — в частности, по данным ведомства, состоится осмотр всех подходов к скальному массиву Буратинка и Мальвинка.

Добровольцами обследовано 10 кв. км лесного массива, пройдено 515,5 км лесных дорог, — сказано в сообщении.

Аэромобильная группировка МЧС России тоже принимает участие в поисках семьи Усольцевых. Специалисты уже обследовали 10 кв. км лесного массива за сутки. Правоохранители изучили 20 кв. км лесного массива за указанное время, отметили в ведомстве.

Ранее частный детектив Максим Заболотный заявил, что в исчезновении семьи Усольцевых может быть замешан криминал. По его мнению, так как на территории, где Сергея, Ирину и пятилетнюю Арину видели в последний раз, не нашли никаких их следов, можно предположить, что их убили или похитили.