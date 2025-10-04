Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге Красноярского края, осложняются плохими погодными условиями, сообщил ТАСС сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, участвующий в поисковой операции. Он также добавил, что его отец — опытный таежник.

Родители сами походники. Отец — таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях. Скорее всего, у него есть и нож, и спички, — рассказал Баталов.

Мужчина уточнил, что этот поход в районеПоиски семьи Усольцевых,стал для его родителей первым в данной местности. Несмотря на сложности, родственник подчеркнул, что в поисках задействованы значительные силы и спасатели сохраняют надежду на то, что пропавшие туристы живы.

Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что поиски авиацией пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых приостановлены из-за плохой погоды. При этом на месте продолжают работать наземные спасатели и задействуются беспилотники.