Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 12:47

Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков

Сын пропавших в Красноярском крае туристов назвал отца опытным таежником

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиски семьи Усольцевых, пропавших в горной тайге Красноярского края, осложняются плохими погодными условиями, сообщил ТАСС сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, участвующий в поисковой операции. Он также добавил, что его отец — опытный таежник.

Родители сами походники. Отец — таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях. Скорее всего, у него есть и нож, и спички, — рассказал Баталов.

Мужчина уточнил, что этот поход в районеПоиски семьи Усольцевых,стал для его родителей первым в данной местности. Несмотря на сложности, родственник подчеркнул, что в поисках задействованы значительные силы и спасатели сохраняют надежду на то, что пропавшие туристы живы.

Ранее председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщил, что поиски авиацией пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых приостановлены из-за плохой погоды. При этом на месте продолжают работать наземные спасатели и задействуются беспилотники.

Красноярский край
туристы
пропажи
походы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Додик озвучил главную ошибку Запада в отношении России
Россияне в Турции вынуждены «продлевать» отдых для лечения от вируса
Петербуржец захотел перевоспитать шумных подростков «перцем»
Данные сотен геймеров по всему миру оказались у хакеров
Над Россией сбили 20 беспилотников за два часа
Названо число навсегда распрощавшихся с Instagram россиян
Подростки готовили теракт в 15-миллионом городе
В Израиле озвучили дату переговоров по Газе в рамках плана Трампа
Врачи не смогли откачать мальчика, застрявшего в окне машины
Океанариум попросил у властей деньги на спасение белух от усыпления
Парнокопытный «петербуржец» выскочил на скоростную трассу и попал на видео
На Западе узнали о планах ЕС внести в черный список еще сотню танкеров
Переехавшего байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО
В российском городе из-за ВСУ пришлось приостановить работу трех ТЦ
Россиянам рассказали о ситуации с мощной магнитной бурей
Военный аналитик раскрыл, что Россия припасла для Tomahawk
Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: ждать ли летнего тепла и ливней
Нетаньяху принял сенсационное решение по Газе после встречи с Трампом
Миллиардеру Сулейманову грозит самое суровое наказание в России
В Госдуме назвали отрасль ВСУ, которую нужно уничтожить первым делом
Дальше
Самое популярное
Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС
Европа

В МИД России объяснили инциденты с дронами у аэропортов в ЕС

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.