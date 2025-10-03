Пропавшую под Красноярском семью с ребенком перестали искать авиацией В Красноярском крае поиски семьи Усольцевых приостановили из-за непогоды

Поиски авиацией пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых временно приостановлены из-за плохой погоды, рассказал председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. При этом на месте продолжают работать наземные спасатели и задействуются беспилотники, передает ТАСС.

Вчера на месте, пока позволяла погода, работал вертолетный поисково-спасательный отряд «Ангел». На месте все силы спасателей Красноярского края. <...> Но испортилась погода. Сегодня летать уже не получается, хотя мы все равно пытаемся делать это с помощью беспилотников, — поделился собеседник.

Супруги Усольцевы 28 сентября вместе с пятилетней дочерью отправились в поход без проводника в урочище «Буратинка» в районе поселка Кутурчин и перестали выходить на связь. В поисковой операции участвуют около 200 человек. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Ранее Сергеев рассказал, что основной причиной гибели пропавших детей становится выбор опасных мест для игр и прогулок, например на заброшенных территориях. По его словам, угрозу жизни несовершеннолетних часто представляют переохлаждение и обезвоживание.