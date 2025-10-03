Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:51

В «Лиза Алерт» объяснили, почему пропавшие дети часто погибают

«Лиза Алерт»: пропавшие дети часто погибают из-за выбора опасных мест для игр

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Пропавшие дети чаще всего погибают из-за выбора опасных мест для прогулки или игр, заявил ТАСС председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев. По его словам, угрозами для жизни нередко становятся переохлаждение и обезвоживание.

Несчастные случаи связаны с выбором опасных мест для игр, прогулками по заброшенным территориям, — сказал Сергеев.

Ранее стало известно, что пропавшая с мужем и пятилетней дочкой в Красноярском крае мать Ирина Усольцева перед отъездом предлагала ребенку остаться с бабушкой, однако девочка захотела поехать с родителями. По ее словам, семья заранее готовилась к путешествию.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Туристов ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Также задействованы беспилотники. К поискам привлечено около 200 человек из разных российских городов.

