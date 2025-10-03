Стали известны новые подробности пропажи семьи в Красноярском крае

Пропавшая с мужем и пятилетней дочкой в Красноярском крае мать Ирина Усольцева перед отъездом предлагала ребенку остаться с бабушкой, однако девочка захотела поехать с родителями, передает РЕН ТВ. По ее словам, семья заранее готовилась к путешествию.

Ночевать мы будем сегодня в домике с банькой, в таком диком месте. Очень круто. Я прям предвкушаю. Сейчас муж соберется. Машину сейчас помоет перед дорогой, и вот мы уже собрались и едем, — поделилась Ирина.

Ирина также собиралась в Ташкент в конце октября, хотела отправиться туда одна. Она говорила, что путешествия придают ей сил.

Семья отправилась в турпоход 28 сентября и перестала выходить на связь. К поискам привлечено более 200 человек.

Ранее следствие предположило, что Усольцевы заблудились из-за внезапно испортившейся погоды и нулевой видимости. Также рассматриваются версии о внезапной болезни одного из взрослых.

В то же время появилась информация, что пропавшая в Красноярском крае семья с ребенком могла пострадать от нападения медведей. Как рассказали местные жители, в популярном у туристов районе, куда ушли Усольцевы, обитает много бурых медведей, и контроль за территорией не ведется.