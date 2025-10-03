Клуб «Валдай»
В СКР назвали новые версии исчезновения семьи туристов под Красноярском

Семья Усольцевых могла заблудиться в тайге под Красноярском из-за тумана

Фото: МЧС России

Семья Усольцевых, которая пропала несколько дней назад в тайге под Красноярском, могла заблудиться в лесу из-за тумана, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве подчеркнули, что эта версия рассматривается как основная.

Они утром в воскресенье вышли в поход: было примерно +20-25 градусов, а затем надвинулся циклон, и температура резко упала до нуля, видимость стала нулевой, — уточнили в СК.

Согласно другой версии, мужчине стало плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться из тайги сами. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились, добавили в СК. Предположительно, палатки с собой у них не было.

Ранее следователи обнаружили машину пропавшей в тайге семьи. В ней были женские кроссовки, сумка, пакеты и детское кресло. Кроме того, поисковики осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность, однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, найти не удалось.

До этого спасатель Артур Давыденко выразил мнение, что семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя или недоброжелательного человека. Однако прошедшие с момента исчезновения трое суток не являются критическим сроком, отметил он.

