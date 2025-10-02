Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 11:08

Пропавшая семья Усольцевых могла стать жертвой медведей

Mash: в пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае подозревают медведей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Исчезнувшая в Партизанском районе Красноярского края семья с ребенком могла перестать выходить на связь из-за нападения медведей, сообщает Telegram-канал Mash. Пять дней назад семейство Усольцевых отправилась в поход в сторону горы Буратинка, оставив машину в поселке Кутурчин.

Жители поселка рассказали, что местность вокруг населенного пункта популярна у любителей дикого туризма, но в этих местах много бурых медведей. Животные регулярно выходят к реке, а ночью отправляются на разведку и могут подойти слишком близко к охотничьим домикам. Никто не контролирует эту территорию и кутурчинцы постоянно протестуют по этому поводу.

Ранее стало известно, что семья пропала в местности Минская петля в Красноярском крае. Пропавшая женщина — Ирина Усольцева, работает психологом и коучем. В поход она с мужем взяла пятилетнюю дочку. С 28 сентября родственники не получали от них никаких известий и забили тревогу.

На поиски семьи туристов отправилось более 70 человек, они прочесывают лес. К розыску пропавших привлекли квадроциклы, вертолеты и беспилотники.

туристы
медведи
Красноярский край
пропавшие
