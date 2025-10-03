Раскрыто, сколько людей помогают в поисках пропавшей под Красноярском семьи

Около 200 человек участвуют в поисках пропавшей семьи в Красноярском крае, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram-канале. К спасательной группе присоединились волонтеры из Омска, Новосибирска, Томска.

Около 200 человек занимаются поиском в лесном и горном массивах пропавшей семьи в Партизанском районе [Красноярского] края, — говорится в сообщении.

Ранее женские кроссовки, сумку и детское кресло обнаружили в машине семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае. При этом в автомобиле отсутствовало туристическое снаряжение. Кроме того, следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность, однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, найти не удалось.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Туристов ищут сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Также задействованы беспилотники.