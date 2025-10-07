Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге

Поиски пропавшей в тайге под Красноярском семьи Усольцевых — Ирины, Сергея и пятилетней дочери Арины — продолжаются уже неделю. Однако спасатели и волонтеры пока не обнаружили каких-либо следов. Что случилось с туристами, могли ли их убить — в материале NEWS.ru.

Как пропала семья Усольцевых в тайге под Красноярском

По данным следствия, 27 сентября семья Усольцевых приехала на машине из Железногорска в поселок Кутурчин Партизанского района. На следующий день они должны были отправиться в пеший поход в направлении Кутурчинского белогорья в составе туристической группы.

«Мы сегодня едем в мини-путешествие с моим мужем и ребенком. Там 200 км от Красноярска или даже больше, короче, ехать на машине. Потом это будет очень красивый лес, места силы. Называется Минская петля, не Манская. И ночевать мы будем сегодня в домике с банькой, в таком диком месте. Вообще прям очень круто, я прям предвкушаю», — рассказала Ирина в соцсетях.

Туристическая группа не собралась из-за неблагоприятного прогноза погоды, но 28 сентября супруги с ребенком пошли в поход самостоятельно. Усольцевы не зарегистрировали маршрут в спасательных службах. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками.

«30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы», — рассказали в краевом управлении СК РФ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования и взял дело на контроль.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

Как продвигаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

В МЧС по Красноярскому краю сообщили, что поиски пропавшей семьи продолжаются до сих пор. Из-за ухудшения погодных условий вертолеты и беспилотники за прошедшие сутки не применялись, уточнили в ведомстве.

«Сотрудниками МЧС России, МВД России, ФСИН было обследовано 30 квадратных километров лесного массива. Всего с начала поисков было проверено 278 квадратных километров лесного массива, 398 километров лесных троп и дорог. Пешими волонтерскими группами за сутки пройден 161 километр троп», — рассказали в МЧС.

Спасатели обследовали 3321 километр территории вокруг поселка Кутурчин. Кроме того, в поисковый штаб была доставлена передвижная мобильная станция. Она может работать в любую погоду, а также помогает службам спасения быстрее обмениваться оперативной информацией и держать связь там, где ее раньше не было.

В СК РФ отметили, что по данным на 7 октября в поисках пропавших туристов участвуют более 350 человек.

Какие есть версии исчезновения семьи Усольцевых

В СК РФ разрабатывают три основные версии исчезновения семьи Усольцевых. Согласно одной из них, туристы заблудились в тайге из-за тумана. Температура воздуха резко опустилась ниже нуля.

Другая версия — Сергей Усольцев почувствовал себя плохо. Семья не смогла двигаться дальше, поэтому осталась в укрытии, ожидая спасателей.

Третья версия заключается в том, что на туристов мог напасть дикий зверь — медведь или волк. Во время поисковой операции в окрестностях Кутурчина спасатели заметили нескольких косолапых.

Сотрудники СК России на месте поиска семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom

Могли ли Усольцевых убить

Наряду с прочими версиями следователи не могут не проверять криминальный след, однако в ведомстве не высказываются на этот счет. Некоторые эксперты считают, что Усольцевы, возможно, встретили браконьеров, охотящихся на медведей, волков и горных коз в охраняемой зоне. Злоумышленники могли устранить свидетелей и спрятать их тела в тайге.

Знакомая семьи Усольцевых Александра Спасская не исключает, что в деле есть криминальный след.

«Например, Ирина помогла клиентке, которая потом ушла от супруга, а мужчина решил отомстить психологу, уничтожив ее семью. Я не исключаю любые версии, их может быть много», — отметила Спасская.

По словам женщины, если кто-то напал на Усольцевых в тайге, это, скорее всего, не связано с работой Сергея. Она опровергла информацию в Сети о том, что глава семьи занимался денежными махинациями и у него был большой кредит.

«Ирина не стала бы жить с человеком, который участвует в незаконных махинациях. Она всегда была спокойная, расслабленная и счастливая. У супругов не было конфликтов, они любили дочь. Ирина обожала мужа», — сказала Спасская.

Версию с нападением на Усольцевых не исключает спасатель, директор тренинг-центра «Команда 112» Артур Давыденко. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что семья туристов могла исчезнуть после встречи с недобрыми людьми.

В пользу криминальной версии говорит тот факт, что за все время поисков волонтеры и сотрудники правоохранительных органов не обнаружили каких-либо следов семьи: ни костра, ни отпечатков ботинок на снегу, ни разбросанных вещей, добавила волонтер Ирина Якунина. Опытный турист Сергей, выросший в Кутурчине, вряд ли заблудился в лесу, который он знает как свои пять пальцев.

Криминал вполне мог иметь место, так как была обнаружена машина Усольцевых, но их следов пока не нашли, заявил в беседе с NEWS.ru частный детектив Максим Заболотный.

«Мы прекрасно понимаем, что люди, знающие местность и свой уровень подготовки, далеко не уйдут. Максимальное расстояние, на которое они не могли отдалиться от своего автомобиля, уже обследовано. Не найдено ни костров, ни мест стоянок, ни землянок, ни следов одежды и борьбы. Усольцевых могли похитить и убить. В данном случае присутствует человеческий фактор, это не животное», — предположил он.

Могли ли Усольцевы инсценировать свое исчезновение

Усольцевы, скорее всего, не могли инсценировать свое исчезновение, рассказали в краевом СК. По данным ведомства, члены семьи не выезжали за пределы региона на общественном транспорте, а их машина с личными вещами осталась в Кутурчине.

Заболотный также исключил версию инсценировки. По его словам, у Сергея и Ирины Усольцевых не было причин для того, чтобы скрываться.

«Нам доподлинно неизвестно, были ли у них враги или долги. Насколько я понимаю, в отношении Усольцевых не возбуждали уголовные дела, например о мошенничестве», — заключил детектив.

