07 октября 2025 в 12:00

Пропавшую в тайге семью Усольцевых перестали искать с воздуха

Под Красноярском приостановлен авиапоиск пропавшей семьи Усольцевых из-за погоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Авиационные поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых приостановлены до улучшения погодных условий, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду. Из-за непогоды поисковики также лишены возможности использовать акустический излучатель для трансляции сообщений потерявшимся, так как оборудование работает с воздушного транспорта.

Авиация ожидает подходящей для вылетов погоды, — сказала она.

В настоящее время работы ведутся наземными группами с привлечением проходимой техники: квадроциклов, внедорожников и снегоходов. По ее словам, поисковый штаб ожидает пополнения — к операциям готовы присоединиться около 50 курсантов военной академии. Несмотря на развернутую инфраструктуру со спутниковой связью и генераторами, Чооду отметила потребность в опытных туристах и охотниках для усиления поисковых групп.

Ранее инструктор по выживанию Дмитрий Алешкин заявил, что семья Усольцевых могла повстречать медведя или быть втянутой в криминал. А заслуженный спасатель России Сергей Щетинин не исключает, что они могли перепутать дорогу в условиях непогоды.

