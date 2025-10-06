Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых

Семью Усольцевых, пропавшую в тайге под Красноярском, уже неделю ищут более 350 человек. К поискам подключили кинологов. Муж, жена и маленькая дочка отправились в поход к горе Буратинка 28 сентября и бесследно исчезли. Недалеко от места их пропажи нашли автомобиль и вещи. Какие версии исчезновения туристов сейчас рассматриваются, найдут ли их живыми — в материале NEWS.ru.

Как пропала семья Усольцевых в тайге Красноярского края

О пропаже семьи Усольцевых в тайге Красноярского края стало известно 2 октября. 28 сентября Ирина, ее супруг Сергей и пятилетняя дочь Арина пошли в турпоход к горе Буратинка, расположенной в районе Минской петли.

Вскоре после исчезновения семьи в поселке Кутурчин был найден автомобиль супругов. В машине находились женские кроссовки, сумка и детское кресло, специальное снаряжение отсутствовало.

Следователи осмотрели туристическую тропу, два охотничьих домика и прилегающую таежную местность. Однако никаких следов, указывающих на пребывание людей, им найти не удалось. По факту исчезновения семьи продолжается расследование уголовного дела.

Перед отъездом Ирина записала видео, в котором рассказала, что предлагала ребенку остаться с бабушкой, однако девочка захотела поехать с родителями. По ее словам, семья заранее готовилась к путешествию.

«Ночевать мы будем сегодня в домике с банькой, в таком диком месте. Очень круто. Я прям предвкушаю. Сейчас муж соберется. Машину сейчас помоет перед дорогой, и вот мы уже собрались и едем», — отметила она.

Фото: t.me/krksledkom

Как проходили поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге под Красноярском

Сначала Усольцевых искали менее ста человек, среди которых были сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Кроме того, были задействованы квадроциклы, вертолеты и БПЛА.

Позже к спасательной группе присоединились волонтеры из Омска, Новосибирска и Томска. 3 октября поиски авиацией были приостановлены из-за ухудшения погодных условий.

«Сегодня летать уже не получается, хотя мы все равно пытаемся делать это с помощью беспилотников», — рассказал журналистам председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

5 октября у спасателей возникли проблемы с мобильной связью, заявили журналистам представители организации «Поиск пропавших детей». Они добавили, что для повышения эффективности члены поисковых отрядов используют лодку. Кроме того, их сопровождают вооруженные добровольцы для защиты от диких животных. Сложный рельеф местности с каменными глыбами и буреломом, а также прошедший снегопад создают дополнительные риски для участников операции.

«Ранее с тепловизора квадрокоптера замечали медведя, следы видели и вживую на следующий день. О волках тоже говорят местные, но подтвержденных следов пока никто из наших групп не видел. Для безопасности с поисковиками рядом находятся охотники и добровольцы с оружием», — говорится в сообщении.

По состоянию на 6 октября семью ищут 356 человек и 47 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

«Всего наземными группами при поисково-спасательных работах было обследовано 129 квадратных километров лесного массива и 96 километров лесных дорог. За прошедшие сутки проведен осмотр территории с воздуха с помощью самолета „Аэропракт 32“ и мотопараплана, обследован 101 квадратный километр с воздуха. Организовано взаимодействие с Министерством природных ресурсов и лесного комплекса по проверке прилегающей территории и охотничьих избушек», — сказано в сообщении.

Какие есть версии исчезновения семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Семья Усольцевых могла заблудиться в лесу из-за тумана, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве подчеркнули, что эта версия рассматривается как основная.

«Они утром в воскресенье вышли в поход: было примерно +20–25 градусов, затем надвинулся циклон. Температура резко упала до нуля, видимость стала нулевой», — уточнили в СК.

Согласно одной из версий, мужчине стало плохо, а женщина и ребенок не смогли выбраться из тайги. По другой, туристы ушли в лес, увидели медведей, испугались и заблудились, добавили в СК. Предположительно, палатки у них не было.

Фото: t.me/krksledkom

По информации СМИ, исчезнувшая в Партизанском районе семья с ребенком, возможно, перестала выходить на связь из-за нападения косолапых. Жители поселка Кутурчин рассказали журналистам, что местность вокруг населенного пункта популярна у любителей дикого туризма, но в этих местах много бурых медведей. Животные регулярно выходят к реке, а ночью отправляются на разведку и могут подойти слишком близко к охотничьим домикам. Никто не контролирует эту территорию, и кутурчинцы постоянно протестуют по этому поводу.

Эту версию в беседе с NEWS.ru не стал отрицать спасатель Артур Давыденко. По его мнению, семья Усольцевых могла стать жертвой нападения медведя или человека.

«С Усольцевыми могло произойти все что угодно. Самое плохое — встреча с медведем. Встреча с недобрыми людьми — еще хуже», — сказал Давыденко.

Есть ли шансы найти в живых членов семьи, пропавших в тайге под Красноярском

Последними, кто видел супругов с дочерью на подходе к горе, стали две туристки, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. По их словам, семья была в полном порядке.

«Достоверно следователями установлено, что на подходе к горе семью туристов видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены. По их словам, с семьей все было в порядке», — отметили в СК.

Еще один свидетель заявил, что Усольцевы отправились в туристический поход в облегченной одежде без зимних вещей. По данным регионального СКР, на месте поисков выпал снег и поднялся ветер. Температура воздуха опустилась до минус трех градусов.

«Со слов свидетеля, который видел семью одним из последних, туристы были в облегченной одежде. Зимнего на них ничего не было», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/krksledkom

В свою очередь сын Ирины Усольцевой Данил Баталов, участвующий в поисковой операции, заявил, что его отец — опытный таежник.

«Родители сами походники. Отец — таежник с огромным стажем. Наверное, он в горы ходит больше, чем я живу. И странно, что он потерялся в таких условиях. Скорее всего, у него есть и нож, и спички», — рассказал Баталов.

Мужчина уточнил, что этот поход стал для его родителей первым в данной местности. По его словам, в поисках задействованы значительные силы и спасатели сохраняют надежду на то, что пропавшие туристы живы.

Почему пропавшую под Красноярском семью так долго ищут

Есть немаленькая вероятность того, что пропавшая под Красноярском семья жива, сообщил NEWS.ru директор Центра поиска пропавших в Самаре Владимир Рябов. При этом он отметил, что поиски затянулись из-за непростого маршрута.

«Опыт поисковой деятельности мне подсказывает, что у нас на самых простых поисках бывают треки и по 300, и по 500 км. Это зависит от количества людей и маршрутов, которые люди проходят, от их сложности. Я не знаю, что там происходит сейчас, насколько пересеченная местность, но тропа, на которую выходила семья, находится в категорийных туристических маршрутах. По всей вероятности, это достаточно сложная местность для работы поисковых групп», — сказал эксперт.

Фото: t.me/krksledkom

Он пояснил, что сложность маршрута зависит в первую очередь от пересеченности местности, лесистости, наличия скал, оврагов и других особенностей рельефа. При этом Рябов подчеркнул, что одна и даже две недели — нормальный срок для выживания человека в природной среде, поэтому всегда есть шанс найти туристов в живых.

Спасатель, альпинист Денис Киселев в беседе с NEWS.ru также назвал высокой вероятность спасения семьи. По его словам, поисково-спасательные работы осложняет большая территория. Киселев подчеркнул, что в случае нападения диких животных остались бы следы. Он добавил, что поиски будут продолжаться, так как спасатели прекращают работу только при отсутствии возможности ее вести.

«Нужно привлекать больше людей к миссии по спасению. В целом история с пропажей Усольцевых не новая. Просто у нас очень любят аутдор-отпуск — активный отдых на природе. Люди уходят в леса, в дикие места и часто не задумываются о том, что может пойти не так. Вот это, собственно, и приводит к трагедиям», — заключил Киселев.

