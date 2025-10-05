Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?

Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?

Огромная группа туристов оказалась в ловушке на Эвересте на высоте пяти километров из-за катастрофических снегопадов. Что там произошло, удалось ли их спасти, сколько людей гибнет на горе Эверест?

Что произошло на Эвересте, как туристы оказались в ловушке

Около тысячи человек были заперты снежной бурей на восточном склоне горы Эверест в Тибете, снежные заносы отрезали их на высоте более 4900 метров. Как сообщило местное агентство Jimu News, мощнейшие снегопады в китайском Тибете и Непале начались 3 октября и продолжались весь следующий день. Местные власти закрыли доступ в туристическую зону Эвереста. Большинство застрявших туристов — китайцы.

Осадки вызвали катастрофические последствия во всем горном регионе: в Непале ливни привели к внезапным затоплениям и оползням, по данным полиции, с 3 октября там погибло не менее 47 человек. Еще 35 погибли в соседнем непальском районе Илам. Люди гибли в потопах, селевых потоках, а трое были убиты ударами молний.

Как спасают застрявших на Эвересте туристов

Reuters пишет, что 5 октября местные власти смогли начать масштабные спасательные работы.

Сотни специалистов-спасателей и местных жителей занимаются расчисткой занесенных снегом дорог на высоте почти пяти километров. По данным СМИ, часть туристов уже успешно эвакуирована в безопасную зону.

Сколько всего альпинистов погибло на Эвересте

Смертельные случаи, подобные гибели российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии, не редкость во время восхождений на сложные вершины. Эверест считается одной из самых смертоносных вершин: при различных обстоятельствах там погибли сотни альпинистов.

Гора Эверест Фото: F. Neukirchen/blickwinkel/Global Look Press

Инцидент с наиболее многочисленными жертвами на Эвересте произошел 25 апреля 2015 года: в момент, когда в Непале произошло землетрясение силой 7,8 балла, лавина обрушилась на базовый лагерь альпинистов на высоте 5364 м. Погибли 24 человека, что перекрыло ЧП 2014 года, вызванного обрушением льда в апреле 2014 года, когда погибли 16 шерп-проводников.

В мае 1996 года причиной смерти людей стала горная метель: 12 американских альпинистов умерли при спуске со склона.

В 2025 году уже были подтверждены смерти нескольких альпинистов на Эвересте, в том числе двоих из Индии и Филиппин.

Всего, по данным различных источников, число жертв Эвереста составляет от 330 до 405 человек. Многие тела остаются на горе, поскольку падают в недосягаемые расщелины или остаются в «зоне смерти» на высоте более 8000 м, откуда эвакуация крайне затруднена. Основные причины гибели людей — лавины, падения, обмороки в высокогорье, переохлаждения и высотная болезнь.

Читайте также:

По стопам Наговициной? На Камчатке погибли два альпиниста, что известно

Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?

Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю