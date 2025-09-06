Ситуация с альпинисткой Наговициной: новости 6 сентября, в чем ее обвинили

Советский и российский альпинист Владимир Шатаев обвинил Наталью Наговицину, застрявшую на пике Победы в Киргизии, в нарушении правил. Что об этом известно, какие еще последние новости об альпинистке известны сегодня, 6 сентября?

Какие правила нарушила Наговицина, зачем она забиралась на пик Победы

Шатаев сообщил, что Наговицина отправилась покорять семитысячник ради престижного жетона «Снежный барс». Однако ей бы все равно его не дали.

«Она нарушала правила. Альпинист может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута категории предыдущей», — пояснил он.

Эксперт рассказал, что в свое время Наговицина пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута категории 4А. Затем она отправилась на Хан-Тенгри с категорией 5А, пройдя всего один маршрут 4Б. По правилам, такие восхождения с «перескакиванием» вообще нельзя засчитывать, объяснил альпинист.

«Нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила. Это приводит к тому, что не самые опытные люди просто договариваются между собой и идут. Этот бардак нужно прекращать», — резюмировал Шатаев.

«Снежный барс» — неофициальный титул. Точное название жетона, которым награждаются альпинисты, покорившие высшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР, — «Покоритель высочайших гор СССР».

Наталья совершала восхождение на пик Победы — самую высокую точку Тянь-Шаня. 12 августа, уже при спуске, на высоте примерно 7,2 тысячи метров она получила травму ноги. Ее пытались спасти другие альпинисты, но им это не удалось из-за сложных погодных условий. При этом один человек погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. На пике Победы уже настала зима со шквалистым ветром и морозами до минус 30–40 градусов. По словам альпинистов, добраться туда можно будет только следующим летом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как изменится альпинизм после трагедии с Наговициной

В Киргизии после гибели иностранных альпинистов предложили обязать спортсменов получать разрешения на восхождения более чем на шесть тысяч метров. Соответствующий законопроект депутата Эмиля Токтошева вынесен на общественное обсуждение и опубликован на сайте парламента республики.

В тексте законопроекта сказано, что получение пермитов (разрешений) будет не добровольным, а обязательным. Также альпинистов обяжут выполнять инструкции проводников и сотрудников Службы гражданской защиты, быть подготовленными физически и технически, проходить необходимые тренировки и акклиматизацию, иметь действующую страховку, покрывающую оказание медицинской помощи и эвакуацию в случае ЧП.

За нарушения требования закона предлагается ввести ответственность, которая пока не определена. Также неизвестен размер платы за разрешение, его в случае принятия закона должен будет определить кабмин страны.

В Госдуме тем временем планируют совместно с представителями Минэкономразвития и экспертами обсудить некоторые ограничения для альпинистов.

«Обсуждается идея запретить альпинистам подниматься на определенную высоту либо по маршрутам 5–6-й категорий сложности без сопровождения профессионального инструктора и подтверждения соответствующей подготовки. Сейчас закон не запрещает самостоятельные восхождения на любую высоту», — сказал глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Он призвал туристов выбирать в сопровождение только официальных инструкторов-проводников, которые прошли аттестацию и профессионально занимаются своим делом.

«Подходите обдуманно к выбору, так как ответственность за ваше здоровье лежит и на вас самих», — отметил глава комитета.

