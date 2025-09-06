Наговицину обвинили в недопустимом «перескакивании» по маршрутам Альпинист Шатаев: Наговицина боролась за жетон, который ей бы не дали

Российская альпинистка Наталья Наговицина отправилась покорять пик Победы в Киргизии ради престижного жетона «Снежный барс», однако ей бы все равно его не дали, заявил в беседе с KP.RU легендарный советский и российский альпинист Владимир Шатаев. По его словам, москвичка нарушила одно важнейшее правило.

Она нарушала правила. Альпинист может выходить на маршрут новой категории, лишь пройдя два маршрута категории предыдущей, — подчеркнул собеседник издания.

Шатаев рассказал, что в свое время Наговицина пошла на пик Ленина, имеющий категорию 4Б, не пройдя до этого два маршрута категории 4А. Затем она отправилась на Хан-Тенгри с категорией 5А, пройдя всего один маршрут 4Б. По правилам, такие восхождения с «перескакиванием» вообще нельзя засчитывать, объяснил альпинист.

Нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила. Это приводит к тому, что не самые опытные люди просто договариваются между собой и идут. Этот бардак нужно прекращать, — резюмировал Шатаев.

Ранее сообщалось, что Наговицина могла заплатить около 500 тыс. рублей за восхождение на пик Победы. Основной частью расходов стал акклиматизационный выход на пик Ленина — 200 тыс. рублей. Еще в 162 тыс. рублей обошелся турпакет для восхождения.

До этого стало известно, что операция по спасению альпинистки завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке. Все видеоматериалы осмотра передадут сыну Наговициной.