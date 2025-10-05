Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 13:11

Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мощный циклон надвигается на Москву. Какой будет погода на неделе с 6 по 12 октября, сколько будет градусов, выпадет ли много осадков?

Какая погода пришла в Москву к 5 октября

Москва оказалась в теплом секторе циклона, и погода в столице резко изменится 5 октября, объявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Управление погодой переходит к приближающемуся с запада североатлантическому циклону. Небо над регионом закроют плотные облака, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели пока останутся на пару градусов выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, по области — плюс 10–15. Атмосферное давление будет падать. В понедельник временами дожди, ночью — плюс 8–10 градусов, днем — плюс 11–13», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на новой неделе, будут ли заморозки

Синоптик Евгений Тишковец объявил, что «осень наступает по всем фронтам». Тем не менее новая неделя окажется достаточно теплой — в Москве продолжается «старое бабье лето».

«Предстоящая неделя пройдет под знаком активной циклонической деятельности. Будет преобладать по-осеннему пасмурная и дождливая погода. По ночам — плюс 6–9 градусов, в дневные часы — плюс 10–13, что на несколько градусов теплее климатической нормы», — указывает Тишковец в своем Telegram-канале.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что ко вторнику, 7 октября, в Москве может потеплеть до плюс 14 градусов. Также вырастут и ночные температуры. Похолодание начнется только в конце недели: в субботу, 11 октября, на фоне дождей температура начнет опускаться ниже плюс 10 градусов. В общей сложности за неделю в Москве ожидается 14,8 мм осадков, дождливыми будут понедельник, суббота и середина недели.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что Москва получит еще одну порцию тепла в октябре: в середине месяца после похолодания ожидаются теплые дни 15 и 16 октября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

Леус указывает, что Петербург 5 октября уже оказался во фронтовой части скандинавского циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха — плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В понедельник днем без существенных осадков, ночью — плюс 7–9 градусов, днем — плюс 11–13», — объявил синоптик.

Foreca прогнозирует теплую и относительно солнечную первую половину недели в Петербурге. Дожди начнутся вечером в четверг, 9 октября, и будут с перерывами продолжаться до воскресенья. При этом температура воздуха значительно упадет: до плюс 5 градусов ночью и плюс 8 днем в воскресенье. За неделю выпадет почти 20 мм осадков.

Долговременный прогноз «Метеоновости» говорит, что с 11 октября погода в Санкт-Петербурге вернется к обычным осенним рамкам: температура воздуха опустится ниже плюс 10 градусов, однако сильного похолодания не ожидается.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: водителям пора менять шины?

Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября

Из «старого бабьего лета» в ледяные дожди? Прогноз погоды в Москве на осень

Москва
Санкт-Петербург
прогноз погоды
новости
циклон
бабье лето
Валентин Меликов
В. Меликов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, за что молиться 5 октября
Стало известно о новой тактике российских дронов
Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа
Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября
Дом в российском городе содрогнулся после взрыва газа
На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео
Сальдо раскрыл недельные потери ВСУ в Херсонской области
Выплата 440 тысяч рублей для пенсионеров: как получить, условия, все нюансы
Невролог назвала скрытые признаки хронического стресса
Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю
«Купол Донбасса» уничтожил 720 беспилотников ВСУ за неделю
«Теперь уже никто не исключает»: Сербию предупредили об угрозе «революции»
ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом
«Искандер» стер в порошок замаскированную установку HIMARS под Харьковом
Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео
В российском регионе нашли «призраков»
Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость
Глава Камчатки выступил с необычным предложением после гибели туристов
Российского бойца на СВО спас трофейный телефон
Плющенко решил заплатить своим фигуристкам за один из сложнейших прыжков
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.