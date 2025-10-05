Осень наступает по всем фронтам: прогноз погоды в Москве на неделю

Мощный циклон надвигается на Москву. Какой будет погода на неделе с 6 по 12 октября, сколько будет градусов, выпадет ли много осадков?

Какая погода пришла в Москву к 5 октября

Москва оказалась в теплом секторе циклона, и погода в столице резко изменится 5 октября, объявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Управление погодой переходит к приближающемуся с запада североатлантическому циклону. Небо над регионом закроют плотные облака, местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели пока останутся на пару градусов выше климатической нормы. Температура воздуха плюс 12–14 градусов, по области — плюс 10–15. Атмосферное давление будет падать. В понедельник временами дожди, ночью — плюс 8–10 градусов, днем — плюс 11–13», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве на новой неделе, будут ли заморозки

Синоптик Евгений Тишковец объявил, что «осень наступает по всем фронтам». Тем не менее новая неделя окажется достаточно теплой — в Москве продолжается «старое бабье лето».

«Предстоящая неделя пройдет под знаком активной циклонической деятельности. Будет преобладать по-осеннему пасмурная и дождливая погода. По ночам — плюс 6–9 градусов, в дневные часы — плюс 10–13, что на несколько градусов теплее климатической нормы», — указывает Тишковец в своем Telegram-канале.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что ко вторнику, 7 октября, в Москве может потеплеть до плюс 14 градусов. Также вырастут и ночные температуры. Похолодание начнется только в конце недели: в субботу, 11 октября, на фоне дождей температура начнет опускаться ниже плюс 10 градусов. В общей сложности за неделю в Москве ожидается 14,8 мм осадков, дождливыми будут понедельник, суббота и середина недели.

Долговременный прогноз «Метеоновости» предполагает, что Москва получит еще одну порцию тепла в октябре: в середине месяца после похолодания ожидаются теплые дни 15 и 16 октября.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, чего ждать

Леус указывает, что Петербург 5 октября уже оказался во фронтовой части скандинавского циклона.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха — плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В понедельник днем без существенных осадков, ночью — плюс 7–9 градусов, днем — плюс 11–13», — объявил синоптик.

Foreca прогнозирует теплую и относительно солнечную первую половину недели в Петербурге. Дожди начнутся вечером в четверг, 9 октября, и будут с перерывами продолжаться до воскресенья. При этом температура воздуха значительно упадет: до плюс 5 градусов ночью и плюс 8 днем в воскресенье. За неделю выпадет почти 20 мм осадков.

Долговременный прогноз «Метеоновости» говорит, что с 11 октября погода в Санкт-Петербурге вернется к обычным осенним рамкам: температура воздуха опустится ниже плюс 10 градусов, однако сильного похолодания не ожидается.

