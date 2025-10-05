Рекорды недели — +24 и −8, чего ждем? Погода в Москве и Питере 6–12 октября

Если в Москве ожидаются дожди и пасмурные дни, то в Петербурге неделя будет преимущественно солнечной. О погоде в российских столицах с 6 по 12 октября и о том, ждать ли нам сюрпризов и заморозков, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 6 по 12 октября

В Москве и Подмосковье в течение рабочей недели будет преобладать облачная погода с частыми дождями, наиболее сильными в середине периода.

Температура воздуха ожидается достаточно равномерной. По ночам в столичном регионе с понедельника по четверг столбики термометров покажут в диапазоне от +4 до +9, в пятницу — 7–12 градусов тепла. В дневное время на протяжении рабочей недели температура воздуха составит +9–14 градусов, в Москве — 11–13 градусов выше нуля.

В выходные дни возможно повышение температурного фона примерно на два градуса, максимальное значение в городе не превысит +16. На небе будет малооблачно, осадки 11–12 октября не прогнозируются.

Атмосферное давление в понедельник составит 750 миллиметров ртутного столба, во вторник оно подрастет на 3–5 пунктов, затем вернется к исходному значению. В выходные давление снова вырастет до 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер будет преобладать южных направлений, 3–8 метров в секунду, к четвергу он стихнет, в связи с чем в этот день и в пятницу, 10 октября, прогнозируется штиль.



Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 6 по 12 октября

В Петербурге ожидается приятная неделя. Большая часть рабочих дней будет с преобладанием ясной погоды без осадков. В четверг и пятницу, 9–10 октября, местами пройдет небольшой дождь при переменной облачности.

С понедельника по среду столбики термометров в дневные часы поднимутся до 12–13 градусов тепла. В четверг и пятницу станет прохладнее — максимальные значения не превысят 10–12 градусов выше нуля.

В субботу ожидается +11–13 градусов, без осадков, а в воскресенье может достаточно резко похолодать, до +6–8 градусов, и вероятен дождь.

В ночные часы на протяжении рабочей недели — в диапазоне от +5 до +7 градусов, в субботу может похолодать до +3–5 градусов, а в ночь на воскресенье температура не опустится ниже +7.

Атмосферное давление к вечеру понедельника в Северной столице может подняться до 765 миллиметров ртутного столба, во вторник оно подскочит еще на три пункта, к четвергу опустится до 758, а в пятницу будет в диапазоне 757–760 миллиметров ртутного столба.

Ветер преимущественно северный и северо-восточный, слабый. В пятницу он изменит направление сначала на юго-восточное, а затем на юго-западное, скорость ветра не превысит 2 метров в секунду.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 6 по 12 октября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 6 по 12 октября зафиксировали 6 октября 1999 года. Тогда воздух в российской столице прогрелся до +23,7 градуса.

В 1893 году был обновлен суточный температурный рекорд для 7 октября, когда термометры в городе показывали +22,8 градуса. С тех пор в этот день не было зафиксировано более теплой погоды.

До 22,2 градуса воздух в Москве прогревался 9 октября 1929-го и 11 октября 1935 года. Для этих чисел это была самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений.

В 2011 году в городе был обновлен суточный температурный рекорд для 8 октября. В тот день столбики термометров поднялись до +21 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были установлены 10 октября 1896-го и 12 октября 1942 года. В Москве в эти дни теплело до рекордных +19,6 градуса.

Самая морозная погода в период с 6 по 12 октября была в Москве 11 октября 1939 года, когда термометры показывали в городе −8,1 градуса. До −7,8 градуса холодало в городе 9 октября 1945 года — с тех пор более низких температур в этот день не фиксировали.

В 1882 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений 10 октября. Температура воздуха в тот день опустилась до отметки −7 градусов.

До −5,8 градуса подмораживало в Москве 12 октября 1915 года. А 6 октября 1974-го и 8 октября 1906 года в городе холодало до −4,9 градуса. Эти даты вошли в историю метеонаблюдений как самые холодные 6, 8 и 12 октября.

В 1986 году был зарегистрирован суточный температурный минимум для 7 октября с показателем −4,4 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 6 по 12 октября

Самым теплым днем недели с 6 по 12 октября за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 11 октября 1896 года с температурным максимумом +20 градусов. В том же 1896-м было установлено еще несколько суточных температурных максимумов: 9 октября воздух в городе на Неве прогревался до +19 градусов, а 10 и 12 октября — до +17 градусов.

До рекордных +18 градусов столбики термометров в Северной столице поднимался 8 октября 1964 года.

Еще два суточных максимума были установлены в Ленинграде 6 октября 1958-го и 7 октября 1943 года. Тогда воздух прогревался до +17 градусов, что стало самым высоким показателем для этих чисел.

Наиболее холодная погода на неделе наблюдалась в городе на Неве 10 октября 1947-го и 11 октября 1965 года. Столбики термометров в эти дни опускались до отметки −5 градусов.

До −4 градусов в Питере подмораживало 9 октября 1913-го и 12 октября 1945 года. Эти даты стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Самое холодное 6 октября было в 1986 году, 7 октября — в 1998-м, а 8 октября — в 1946-м. Тогда в городе на Неве было −3 градуса, и с тех пор более низкой температуры воздуха в эти даты не наблюдалось.

