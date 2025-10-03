Бабье лето — всё? Ледяные дожди, снег, аномалии: какую погоду ждать в октябре

Погода в октябре, вероятно, еще не раз удивит россиян. Согласно обновленному прогнозу синоптиков, второй осенний месяц будет богат на различные сюрпризы и аномалии. К каким неожиданностям стоит готовиться в ближайшие дни — в материале NEWS.ru.

Ждать ли теплой погоды в октябре

Октябрь порадует теплой погодой жителей многих регионов страны, рассказал NEWS.ru синоптик Михаил Семенов. По его словам, вероятно, температура будет выше нормы в четырех федеральных округах: Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном. В частности, синоптики ожидают комфортную погоду в Республике Коми, Карелии, Мурманской, Архангельской и Амурской областях, а также в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Кроме того, аномальное для этого времени тепло придет в Приморье и Хабаровский край.

Как сообщил метеоролог Евгений Тишковец, летнее тепло сохраняется на Черноморском побережье Кавказа (в Туапсе столбик термометра в дневное время достигал отметки +25,9) и на юге Приморского края (+27,2). Кроме того, в первые дни октября был установлен температурный рекорд во Владивостоке. Столбики термометра показали +23,5, превысив прежний максимум +22,5, державшийся с революционного 1917 года.

В разговоре с NEWS.ru Тишковец отметил, что будет доминировать скандинавский антициклон с центром в районе Ладожского озера. Это означает, что комфортный период старого бабьего лета продолжится. Однако спустя несколько дней, по прогнозу специалиста, приятной погоде придет конец — начнется период дождей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сколько осадков выпадет в октябре

Объем осадков в октябре будет незначительным почти во всей европейской части России, сообщил в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

По его словам, небольшое количество осадков прогнозируется на юге Северо-Западного и Уральского округов, а также на всей территории Южного, Северо-Кавказского и Приволжского округов. Специалист также отметил, что дефицит влаги будет ощущаться в центральных регионах страны, на севере Якутии и Камчатке. В то же время переизбыток осадков ожидается на Чукотке, севере Урала, в Хабаровском крае и в Амурской области.

В Москве, как пояснил синоптик Михаил Леус, из-за влияния циклонов осенняя, довольно пасмурная и сырая погода сохранится как минимум до конца первой декады октября и, скорее всего, до его середины. При этом температурный фон будет на 1–2 градуса выше средних многолетних значений. В дневное время термометры будут показывать +9–14 градусов, отметил метеоролог.

Леус сообщил NEWS.ru, что в ближайшие дни москвичи попрощаются со старым бабьим летом, после чего небо будут все чаще застилать плотные облака.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов рассказал, что в этом году метеорологическое и бабье лето объединились из-за сухой и теплой погоды в августе. Синоптик спрогнозировал, что в октябре температура воздуха в столице может достичь +16–18 градусов. Бабье лето, по словам Сафонова, традиционно наступало в сентябре после прохладного и влажного августа, однако в этом году погодные условия сместили этот период.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Каких сюрпризов погоды ждать в октябре

В октябре в регионах Центральной России, включая Москву, были зафиксированы рекорды максимального атмосферного давления. Как рассказал Семенов, в начале месяца оно достигло в столице 763,9 миллиметра ртутного столба. По его словам, это максимальный показатель.

«Был побит полувековой максимум, державшийся с 1975 года, когда на барометрах можно было наблюдать 763,5 миллиметра ртутного столба», — сообщил Семенов.

Также, по его словам, в конце месяца россияне могут столкнуться с чередой ледяных дождей.

«На самом деле это достаточно опасное явление: Пока есть основания считать, что в октябре мы столкнемся с этой аномалией не один раз», — подчеркнул он.

Надо ли «переобувать» машину в октябре

В вопросе шиномонтажа автопроизводители, как правило, советуют ориентироваться не на календарь, а на температуру воздуха, рассказал Сергеев. По его словам, ключевое правило следующее: если среднесуточные показатели в течение недели держатся на уровне +5–7, то следует задуматься о смене резины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Причина проста: состав шин различается. Летние — плотнее и жестче, практически не рассчитаны на холод, при низких температурах теряют эластичность, хуже держат дорогу, в результате чего увеличивается тормозной путь. Зимние шины, напротив, сохраняют мягкость в мороз, обеспечивая надежное сцепление», — пояснил Сергеев.

По его словам, согласно актуальным метеомоделям, первая декада октября характеризуется дневными показателями температуры в пределах 11–15 градусов выше нуля. По ночам они также остаются положительными.

«Пока можно говорить о том, что во второй половине месяца ситуация, скорее всего, кардинально не изменится. Полагаю, что стоит начать задумываться о смене резины ближе к началу последней декады октября», — сказал собеседник NEWS.ru.

По его словам, в конце месяца возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru предположила, что первый снег в Москве ожидается во второй декаде октября.

Читайте также:

Морозные ветра и холод до -5? Погода в Москве в середине октября: что ждать

Жара +25, заморозки, ледяные дожди: чего ждать от погоды в октябре

Промозглая слякоть и тепло до +10? Погода в Москве в ноябре: чего ждать