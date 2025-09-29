Жара +25, заморозки, ледяные дожди: чего ждать от погоды в октябре

Погода в октябре не раз удивит россиян. Метеорологи вновь внесли коррективы в прежние прогнозы. К каким испытаниям стоит готовиться во второй месяц осени, ждать ли погодных аномалий — в материале NEWS.ru.

Ждать ли тепла и аномалий в октябре

Начало октября может оказаться необычайно теплым, рассказал в разговоре с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов. По его словам, пока все говорит о том, что в Центральную Россию во второй раз придет бабье лето.

«Аномальное для этого времени года тепло, вероятно, накроет многие российские регионы. Согласно прогнозу, в северо-западной части страны, в Ленинградской области и Карелии, столбики термометра в дневное время будут достигать +20 градусов и даже выше. Очевидно, что для октября это рекорд», — отметил Семенов.

По его данным, в Центральной России, включая Москву и Подмосковье, также прогнозируются высокие дневные температуры — воздух будет прогреваться до +20–22 градусов. При этом ожидаются довольно мягкие ночи.

«На юге России будет еще теплее. Сложится впечатление, что лето никуда не уходит. Днем столбики термометра будут подниматься до +25 градусов. При этом листья на деревьях останутся зелеными до конца месяца. Если прогноз сбудется, то мы увидим фантастическую, поистине уникальную осень. Вполне можно планировать отпуск и прогулки по лесу», — пояснил Семенов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Он также подчеркнул, что октябрь может оказаться богатым на аномальные явления.

«Волны тепла будут сменяться резким похолоданием, пронизывающим ветром, заморозками и ледяными дождями. Очевидно, что октябрь окажется очень обманчивым и местами даже коварным», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Вернется ли бабье лето в октябре

Бабье лето придет в Центральную Россию в начале октября, подтвердил метеоролог Евгений Тишковец.

«На просторы Русской равнины выйдет обширный скандинавский антициклон, который задержится на 5–7 суток. В Москве и Центральной России будет много солнца и никаких осадков. Ветер практически штилевой. По ночам, в условиях малооблачной погоды, воздух будет остывать до +3–8, днем потеплеет до +13–18. Настоящее старое бабье лето и золотая осень», — написал Тишковец в Telegram.

Метеоролог Александр Сергеев согласился с этим прогнозом. По его мнению, октябрь подарит россиянам еще несколько теплых дней.

«Хорошая погода простоит примерно первую неделю октября. Однако затем все резко изменится: на смену теплу и солнцу неожиданно придут холода и ненастье. Следует быть готовым к резкому перепаду. Теплая одежда пригодится достаточно скоро — зима может нагрянуть без дополнительного предупреждения», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Ранее метеоролог Алексей Сафонов заявил, что в октябре температура воздуха в столице может составить +16–18 градусов. Бабье лето, по его словам, традиционно наступало в сентябре после прохладного и влажного августа. Однако в 2025 году погодные условия сместили этот период.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда россиянам ждать первого снега

Как объяснил NEWS.ru метеоролог Михаил Леус, следует различать выпадение снега, который прошел и растаял, и формирование первого снежного покрова. По его словам, в XXI веке средняя дата первого снега приходится на 16 октября, однако осадки могут выпасть гораздо раньше. Например, в 2017 году снег прошел 6 сентября.

«Средний многолетний срок формирования первого снежного покрова — 2 ноября. Самый ранний в XXI веке снежный покров лег 9 октября», — рассказал он.

По мнению Сергеева, устойчивый снежный покров не сформируется в начале октября. Синоптик подчеркнул, что в этот период земля еще сохраняет летнее тепло. По словам Сергеева, в этом году осень имеет все шансы стать одной из самых засушливых за весь период метеонаблюдений.

Ранее метеорологи не исключали, что выпадение снега и гололед вынудят автомобилистов в отдельных регионах «переобуться» раньше срока. Вероятно, в октябре это придется сделать жителям Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, а также Красноярска.

Первый снег в Москве ожидается во второй декаде октября, предположила в беседе с NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ранее терапевт Надежда Чернышова рассказала, что многослойность в одежде позволит снизить риск простуды при резкой смене погоды, Также, по ее словам, важно сохранять ноги в тепле — обувь должна обязательно соответствовать сезону. Людям с хроническими заболеваниями в период погодных изменений нельзя забывать о приеме положенных лекарств. Кроме того, в такие дни следует высыпаться и не перенапрягаться, заключила врач.

