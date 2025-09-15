Комфортное тепло или заморозки с мокрым снегом? Погода в России в октябре

Комфортное тепло или заморозки с мокрым снегом? Погода в России в октябре

Погода в октябре может не раз удивить россиян своей необычностью. Синоптики обещают нестандартное продолжение осени. Стоит ли рассчитывать на возвращение тепла или пора готовиться к заметному похолоданию — в материале NEWS.ru.

Сильно ли похолодает в октябре

Предстоящий октябрь может оказаться теплее обычного в большинстве регионов России, отмечает в разговоре с NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. По его данным, в Центральной части страны, включая Москву, в дневное время столбик термометра будет достигать +10–12 градусов, а ночью температура начнет опускаться до +3–6.

«Есть основания полагать, что октябрь во многом повторит тренд прошлого года и станет теплым месяцем, прежде всего в европейской части страны. Таким образом, есть шанс, что комфортная осень задержится у нас довольно надолго», — говорит Сергеев.

Первая декада октября обещает быть наиболее теплой: днем воздух в отдельные дни будет прогреваться до +15. Температуры начнут постепенно снижаться ближе к середине месяца, говорит Сергеев. Так, дневные значения опустятся до +6–11, ночные — до +2–4.

Ранее научный руководитель Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что октябрь для Москвы станет переходным месяцем.

«Если в первой декаде еще возможны теплые дни до +15 градусов, то к концу месяца стоит ожидать первых заморозков», — прогнозировала Позднякова. В Санкт-Петербурге ожидается схожая ситуация, однако может оказаться холоднее из-за близости Финского залива с его ветрами. При этом для Поволжья и Сибири октябрь 2025 года станет самым теплым за последние годы.

Окажется ли дождливым октябрь

По прогнозу синоптиков «Яндекс Погоды», в Москве нынешней осенью суммарное количество осадков будет близким к климатической норме и уровню прошлого года, но распределение по месяцам окажется неравномерным. Ожидается, что октябрь будет в полтора раза суше прошлого года.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Однако ситуация с осадками окажется неравномерной. Например, в Санкт-Петербурге будущий октябрь прогнозируется почти вдвое дождливее предыдущего.

Случатся ли погодные аномалии в октябре

По версии метеосервиса Gismeteo, грядущий октябрь, с большой долей вероятности, отметится целой чередой аномальных явлений.

«Актуальные модели показывают, что во второй осенний месяц возможны самые разные погодные аномалии: сильные дожди, град, резкое похолодание и даже первый снег», — пояснил в беседе с NEWS.ru метеоролог Михаил Семенов.

«На отдельных территориях возможны интенсивные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром. В Московской области и соседних регионах прогнозируется град, это очень редкое явление для данного времени года. Кроме того, в конце октября в Подмосковье и Смоленской области может выпасть первый снег, это без всякого преувеличения станет сюрпризом для жителей», — добавил он.

По данным Семенова, природные катаклизмы в октябре будут происходить в самых разных регионах. Вероятно, аномалии затронут Дальний Восток и Якутию. По словам собеседника NEWS.ru, там ожидается сильное похолодание, которое может стать самым ранним за последние десятилетия.

Регионы Урала также ожидают различные сюрпризы. «Там в начале месяца возможны очень теплые дни, однако уже во второй декаде, вероятно, наступит сильное похолодание. Как ожидается, выпадет первый снег», — обещает Семенов.

По данным «Яндекс Погоды», первый снег на стыке октября и ноября может выпасть в городах Сибири и Урала.

Ранее синоптики отмечали, что из-за значимых климатических изменений все чаще и чаще к нам проникают воздушные массы из южных широт, вплоть до Средней Азии и Африки. Практически синхронно на юг Сибири поступает холодный арктический воздух. Их столкновение приводит к перепадам, похолоданиям и выпадению интенсивных осадков, в том числе так называемых ледяных дождей.

В каких регионах стоит менять автомобильную резину на зимнюю в октябре

Зима в России часто приходит неожиданно, признает синоптик Александр Сергеев. По его словам, выпадение снега и возможный гололед вынудит автомобилистов в отдельных регионах «переобуться» раньше срока.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Как говорится, лучше сменить резину на своей машине на неделю раньше, чем на час позже. С этим советом трудно поспорить», — говорит Сергеев.

По его мнению, ранний шиномонтаж в октябре предстоит жителям Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Перми, Красноярска.

Какая погода обычно стоит в октябре

В средней полосе России октябрь — классический осенний месяц со средней температурой около +4–7 градусов, рассказал синоптик Михаил Семенов.

По его словам, вполне стандартная октябрьская погода в европейской части России пасмурная, с затяжными дождями, иногда переходящими в снег.

«Однако, как вероятно докажет предстоящий октябрь, возможны возвраты теплых и солнечных дней с температурой до +15–20. Кроме того, в последние дни октября возможно установление первого, еще нестабильного, снежного покрова», — пояснил специалист.

Читайте также:

Прогноз погоды на осень 2025 года: вернется ли тепло, будет ли бабье лето?

Проливные дожди и холод до −1? Погода в Москве в октябре: чего ждать

Трескучий мороз и холод до -23? Погода в Москве в январе: чего ждать