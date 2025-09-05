Снова лето или заморозки минус 5? Как изменился прогноз погоды на сентябрь

Нынешний сентябрь обещает преподнести немало сюрпризов. По прогнозам синоптиков, первый осенний месяц ознаменуется температурными перепадами. Ждать возвращения летнего тепла или пора готовиться к холодам и ненастью — в материале NEWS.ru.

Вернется ли тепло в сентябре

На европейской территории России, включая Москву, вторая половина месяца обещает быть максимально комфортной. Как рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев, теплый воздух, слабый ветер создадут благоприятные условия для активного отдыха и окончания дачных работ. «Ночами действительно станет прохладнее — это напоминает о неминуемом приближении осени, однако серьезных холодов пока мы не ждем», — пояснил он.

В центральных и северных регионах бабье лето в нынешнем году окажется довольно коротким, но заметным — природа подарит россиянам несколько дней комфортной погоды. На юге страны тепло по традиции задержится дольше: местных жителей там ожидают солнечные дни и минимум осадков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, уже в ближайшие дни в большинстве российских регионов температура будет держаться около и выше нормы. Например, выше, чем обычно, столбики термометров поднимутся на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях.

Кроме того, теплую погоду Вильфанд обещает жителям северо-запада России — Санкт-Петербурга, Новгородской и Псковской областей. Аномальное тепло, по прогнозам Гидрометцентра, придет в Архангельскую и Мурманскую области, Коми и Ненецкий автономный округ — в этих регионах воздух вскоре прогреется на 5–8 градусов выше сентябрьской нормы. На Урале также ожидается ощутимое потепление.

Окажется ли сентябрь дождливым

Метеоролог Евгений Тишковец в разговоре с NEWS.ru анонсировал комфортное начало осени. По его словам, метеорологическое лето будет на две недели длиннее календарного. Он сообщил, что в сентябре ожидается затяжное бабье лето, а настоящая осень наступит лишь во второй половине месяца.

«По долгосрочному прогнозу, среднемесячная температура воздуха наступившего сентября в средней полосе России на 1–2 градуса превысит климатическую норму. При этом старт осени будет относительно засушливым: дефицит осадков может составить 20–40%», — сообщил в своем Telegram-канале Тишковец.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По прогнозу специалиста, особенно комфортной ожидается первая половина месяца, когда столбики термометров в российской столице будут постоянно стремиться к 20-градусной высоте, что на 5 градусов выше нормы, а общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два-три раза и не превысит 1/5 от месячного объема небесной влаги.

По данным метеорологов «Яндекс Погоды», в сентябре осадки распределятся неравномерно: одни города вернутся к многолетним нормам после засушливых сезонов (как, например, в Москве), другие столкнутся с повышенной влажностью. Санкт-Петербург встретит сентябрь в пределах многолетней нормы, но первый месяц осени окажется заметно влажнее, чем годом ранее.

Когда начнет холодать в сентябре

С 15 по 20 сентября начнется постепенное похолодание, утверждает метеоролог Михаил Семенов. Дневная температура опустится до +14–16 градусов, ночная — до +6–8 градусов. 17 и 18 сентября ожидаются наиболее прохладные дни с максимальной температурой не выше +14 градусов и ночными заморозками до +3 градусов в пригородах. Увеличится количество осадков — до пяти дождливых дней с интенсивностью 2–3 мм/час. Ветер усилится до 5 м/с с преобладанием северо-западного направления.

Осень действительно еще возьмет свое, утверждает метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, третья и четвертая недели сентября станут похожими на осень — зачастят дожди, а температурный фон понизится и приблизится к норме, которая в Москве для сентября составляет по температуре воздуха ночью — +7,1, днем — +15,4, а по количеству осадков — 66 мм.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Таким образом, констатирует Тишковец, метеорологическая осень, которая, по многолетним наблюдениям, как правило, должна наступать в столице 2 сентября, придет только во второй половине текущего месяца.

Синоптик Михаил Леус сообщил NEWS.ru, что сентябрь в столице ожидается теплым и сухим — по долгосрочному прогнозу, средняя температура первого осеннего месяца превысит норму на 1,5–2 градуса, а осадков ожидается на 10–15% меньше климатической нормы.

Ждать ли в сентябре катаклизмов

Специалисты утверждают: число экстремальных погодных явлений растет по всему миру — и Россия в этом смысле не является исключением. По оценкам Михаила Семенова, уже в сентябре жители ряда российских регионов рискуют столкнуться с резкими перепадами температуры.

«Из-за значимых климатических изменений все чаще и чаще к нам проникают воздушные массы из южных широт, вплоть до Средней Азии и Африки. Практически синхронно на юг Сибири поступает холодный арктический воздух. Их столкновение приводит к перепадам, похолоданиям и выпадению интенсивных осадков, в том числе так называемых ледяных дождей. Такие явления возможны и в нынешнем сентябре», — сообщил Семенов.

