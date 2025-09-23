«Интервидение-2025»
23 сентября 2025

Терапевт дала советы, как уберечься от простуды при резкой смене погоды

Терапевт Чернышова: осенью во избежание простуды нужно одеваться многослойно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многослойность в одежде позволит снизить риск простуды при резкой смене погоды, заявила LIFE.ru терапевт Надежда Чернышова. С наступлением холодов она посоветовала надевать не только теплый свитер, но и легкую майку, рубашку и ветровку.

Поскольку завтра (24 сентября — NEWS.ru) ожидается резкое снижение температуры, я рекомендую всем жителям Москвы и области продумать свою одежду на следующие дни. Самое время достать ветровки, брюки, носки и перестать ходить как на южном курорте, а одеться соответственно сезону, — призвала Чернышова.

По ее словам, важно также сохранять ноги в тепле — обувь должна обязательно соответствовать сезону. Людям с хроническими заболеваниями в период погодных изменений нужно не забывать о приеме положенных лекарств. Кроме того, в такие дни следует высыпаться и не перенапрягаться, заключила врач.

Ранее нарколог Руслан Исаев заявил, что употребление спиртного при ОРВИ, гриппе или коронавирусе может привести к серьезным осложнениям. По его словам, алкоголь мешает организму бороться с инфекцией и затягивает выздоровление.

