«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:44

Врач объяснил, почему нельзя пить алкоголь при простуде

Врач Исаев: алкоголь при простуде вызывает осложнения и тормозит выздоровление

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление спиртного во время ОРВИ, гриппа или коронавируса может привести к серьёзным осложнениям, рассказал RT врач-нарколог Руслан Исаев. По его словам, алкоголь мешает организму бороться с инфекцией и затягивает выздоровление.

Во-первых, алкоголь сам по себе угнетает иммунную систему, снижает способность организма сопротивляться вирусам и бактериальной инфекции. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание и способствует потере витаминов и микроэлементов, необходимых для регенерации тканей и нормальной работы иммунитета, — подчеркнул он.

По словам Исаева, особенно опасно сочетать алкоголь с лекарствами. Никакие антибиотики, противовирусные или симптоматические средства не совместимы со спиртным даже в малых дозах. Это может привести к токсическому поражению печени, резкому падению давления, аритмии или тяжёлой аллергической реакции.

При этом в сочетании с жаропонижающими и противовирусными препаратами алкоголь способен менять метаболизм этих лекарств и усиливать побочные эффекты от них, усиливая нагрузку на печень. А при употреблении спиртного с иммуностимуляторами, а также противокашлевыми, антигистаминными и седативными средствами алкоголь может вызвать чрезмерную сонливость и сильное снижение давления.

Ранее сообщалось, что постоянный «туман в голове» и мышечные боли могут свидетельствовать о синдроме хронической усталости. В отличие от депрессии при СХУ человек способен радоваться, но не может избавиться от чувства слабости даже после отдыха.

алкоголь
ОРВИ
коронавирус
врачи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Генштабе предупредили, что будет за неявку в осенний призыв
Симоньян рассказала о лечении от рака
В Кремле ответили на обвинения Эстонии в нарушении воздушного пространства
Песков раскрыл, как Путин оценил прошедшие в России выборы
Погода в Москве во вторник, 23 сентября: ждать ли похолодание и дожди
В Кремле оценили приход к власти участников СВО
Польша поставила союзникам неожиданный ультиматум по беспилотникам
Королевская семья Британии: новости, Меган просит Миддлтон «исчезнуть»
Синоптик предупредил москвичей о ночных заморозках
Тарханов назвал причину поражения «Краснодара» в матче с «Зенитом»
«Чистая политика»: Валуев высказался о возможной «отмене» Израиля в футболе
В Генштабе раскрыли особенность осеннего призыва в 2025 году
Цифровой след поставки: от накладной к блокчейну
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса более 1 млрд рублей
Пескову задали вопрос об атаке на Крым, где погибли трое
«Самая трагичная фаза»: Песков о текущей обстановке в Палестине
В Кремле анонсировали важное заявление Путина во время заседания Совбеза РФ
Тигр растерзал звездного дрессировщика в США
Песков раскрыл, важно ли Путину «Интервидение»
«Сделали на скоростях»: продюсер назвал главную проблему «Интервидения»
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.