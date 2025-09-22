Врач объяснил, почему нельзя пить алкоголь при простуде Врач Исаев: алкоголь при простуде вызывает осложнения и тормозит выздоровление

Употребление спиртного во время ОРВИ, гриппа или коронавируса может привести к серьёзным осложнениям, рассказал RT врач-нарколог Руслан Исаев. По его словам, алкоголь мешает организму бороться с инфекцией и затягивает выздоровление.

Во-первых, алкоголь сам по себе угнетает иммунную систему, снижает способность организма сопротивляться вирусам и бактериальной инфекции. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание и способствует потере витаминов и микроэлементов, необходимых для регенерации тканей и нормальной работы иммунитета, — подчеркнул он.

По словам Исаева, особенно опасно сочетать алкоголь с лекарствами. Никакие антибиотики, противовирусные или симптоматические средства не совместимы со спиртным даже в малых дозах. Это может привести к токсическому поражению печени, резкому падению давления, аритмии или тяжёлой аллергической реакции.

При этом в сочетании с жаропонижающими и противовирусными препаратами алкоголь способен менять метаболизм этих лекарств и усиливать побочные эффекты от них, усиливая нагрузку на печень. А при употреблении спиртного с иммуностимуляторами, а также противокашлевыми, антигистаминными и седативными средствами алкоголь может вызвать чрезмерную сонливость и сильное снижение давления.

Ранее сообщалось, что постоянный «туман в голове» и мышечные боли могут свидетельствовать о синдроме хронической усталости. В отличие от депрессии при СХУ человек способен радоваться, но не может избавиться от чувства слабости даже после отдыха.