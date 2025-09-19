Врач объяснил, о чем говорит «туман в голове»

Постоянный «туман в голове» и мышечные боли могут свидетельствовать о синдроме хронической усталости (СХУ), который часто имеет соматическую природу, а не психические нарушения, сообщил врач-психиатр Руслан Исаев в беседе с KP.RU. По его словам, в отличие от депрессии при СХУ сохраняется способность испытывать радость, но физическая слабость не проходит даже после отдыха.

СХУ часто имеет соматическую природу: эндокринные заболевания, хронические вирусные инфекции, анемия, дефицит витамина D. Поэтому лечение ориентировано в первую очередь на поиск и устранение первопричины, — пояснил специалист.

Ключевыми признаками синдрома специалист назвал также выраженную усталость, не связанную с нагрузкой, усиление симптомов после минимальной активности и суставные боли.

