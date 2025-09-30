Ночная температура в московском регионе обновила антирекорд Гидрометцентр: температура в Подмосковье ночью опускалась до минус шести

Температура в московском регионе ночью опускалась до минус 6 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Минимальный показатель зарегистрировали в районе поселка Черусти.

Минувшей ночью температура воздуха в районе поселка Черусти опустилась до минус шести градусов, — говорится в сообщении.

В Гидрометцентре обратили внимание на то, что в Черустях днем зафиксировали самую высокую в регионе дневную температуру 29 сентября — +10,8 градуса. В целом ночные заморозки были во всем Московском регионе: на главной метеостанции столицы на ВДНХ столбики термометров показали минус 0,2 градуса.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что ночью в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. По его словам, это второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни. Синоптик отметил, что в течение дня атмосферное давление в столице продолжит расти.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября. Он добавил, что температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.