Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре

Последний день сентября в Москве стал самым холодным с начала осени. Чего ждать на неделе, сколько будет градусов, принесет ли октябрь резкое похолодание и снегопады?

Какая погода пришла в Москву в последний день сентября

Последняя ночь сентября 2025 года в столичном регионе оказалась самой холодной с начала осени: в Москве температура впервые опустилась до отрицательных значений. На метеостанции ВДНХ были отмечены минус 0,7 градуса. Заморозки отмечались на большей части территории Подмосковья, минимум температуры (в районе Черустей) достигал минус 4 градуса.

При этом 30 сентября в Москве был установлен рекорд атмосферного давления: 766,1 мм рт. ст., что представляет собой абсолютный максимум для 30 сентября с 1942 года.

Первая ночь октября в столичном регионе будет с легким морозцем, прогнозирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус констатирует, что сейчас Москва находится в центре антициклона, который накрыл практически всю территорию Европейской России.

«Облаков в небе будет немного и обойдется без осадков, что поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла. Температура воздуха днем составит плюс 10–12 градусов, по области плюс 8–13. Атмосферное давление будет слабо падать, но останется существенно выше нормы. 1 октября без осадков, ночью от 0 до минус 2, днем плюс 11–13 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в начале октября, чего ждать

Синоптик Евгений Тишковец объявил, что заморозки не задержатся надолго: в начале октября наступит «старое бабье лето».

«Наступило старое бабье лето! Заморозки в Москве еще возможны в предстоящую ночь, после чего потеплеет и столбики минимальных термометров будут держаться в положительном секторе», — уверен метеоролог.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что скоро безоблачная погода в столице закончится. Плотный облачный покров, который придет уже к 2 октября, укроет землю и позволит подрасти температурам. В выходные 4–5 октября в Москве ожидается плюс 12–13 градусов днем.

Еще быстрее вырастут ночные температуры: в ночь на воскресенье ожидается не меньше плюс 9 градусов. Специалисты Foreca прогнозируют, что вечером 5 октября в Москве могут пройти первые с начала октября осадки. На следующей неделе температура продолжит расти: во вторник и среду ожидается до плюс 15 градусов.

Какой будет погода в Москве в октябре 2025 года

Тишковец указывает, что среднемесячная температура сентября в Москве оказалась на два градуса выше климатической нормы. 26 сентября был установлен рекорд: плюс 26,7 градуса. При этом выпало всего 9 мм осадков (13% месячной нормы). Теперь Центральную Россию ждет «тыквенный октябрь», объявил синоптик.

«Второй месяц осени поддержит своего младшего собрата по сезону. Октябрь будет на два-три градуса теплее многолетней метеостатистики и с небольшим дефицитом осадков в 10–30%. Октябрь в Центральной России на прогностической карте аномалии температуры будет оранжевым — цвета тыквы», — пишет Тишковец в своем Telegram-канале.

Однако другие синоптики указывают, что именно в октябре следует ожидать первых серьезных заморозков: он станет «переходным месяцем».

«Если в первой декаде еще возможны теплые дни до плюс 15 градусов, то к концу месяца стоит ожидать первых заморозков», — прогнозирует Позднякова.

В Санкт-Петербурге ожидается схожая ситуация, однако может оказаться холоднее из-за близости Финского залива с его ветрами. При этом для Поволжья и Сибири октябрь 2025 года станет самым теплым за последние годы.

«Метеоновости» в своем долговременном прогнозе ожидают пика тепла в Москве 9 октября: днем будет плюс 16 градусов. С 11 октября резко похолодает, и к середине месяца днем будет холоднее плюс 10.

