01 октября 2025 в 15:09

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности

Тишковец: давление в Москве достигло рекордных для 1 октября 763,9 мм рт. ст.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Атмосферное давление в Москве достигло 763,9 мм ртутного столба, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, таким образом побит рекорд 1975 года (763,5 мм ртутного столба).

Барометры показали 763,9 мм ртутного столба. Это рекорд максимального атмосферного давления для 1 октября. Побит прежний максимум, державшийся с 1975 года, — сказал Тишковец.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ночь на 30 сентября в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. Он отметил, что это был второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни. Синоптик добавил, что в течение дня атмосферное давление в столице продолжало расти.

При этом в Гидрометцентре сообщали, что температура в московском регионе той же ночью опускалась до минус 6 градусов. Минимальный показатель зарегистрировали в районе поселка Черусти.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории России. Речь идет о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причем в ближайшем будущем снег не растает из-за холодной погоды, уточнил синоптик.

