Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 10:41

Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: водителям пора менять шины?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температура воздуха в эти выходные превышает климатические характеристики на 3–3,5 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 5 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Пора ли уже водителям менять шины?

Какая погода в Москве сегодня, 5 октября

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с утра температура воздуха в Москве составила плюс 8 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Атмосферное давление — 747,5 мм. рт. ст.

По его данным, в течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с, порывистый. Столбики термометров покажут плюс 11–14 градусов. Показания барометров будут падать и составят 744 мм рт. ст.

«Предстоящая неделя пройдет под знаком активной циклонической деятельности. Будет преобладать по-осеннему пасмурная и дождливая погода. По ночам плюс 6–9 градусов, в дневные часы плюс 10–13, что на несколько градусов теплее климатической нормы», — предупредил Тишковец.

Роман Вильфанд отметил, что с субботы, 4 октября, Москва на время вернулась в сентябрьскую погоду.

«Будет временная инверсия воздуха в Москве, мы вернемся в сентябрьскую погоду, температура будет выше нормы на 3–3,5 градуса. Также прекратятся заморозки на всей европейской территории страны. <...> В воскресенье — 14–16 градусов, условий для сильных осадков нет, небольшой дождь повсеместно пройдет», — сказал он.

Метеоролог добавил, что в первой половине следующей недели температурный фон в столице будет примерно на 2–3 градуса выше нормы. Ночные температуры составят около 5–10 градусов, дневные температуры — около 9–14 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вильфанд также сообщил, что пока рано думать о смене летней резине на зимнюю.

«Совершенно рано [задумываться о смене автомобильных шин в Москве], примерно до 20 октября. А уже после следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра», — заявил Вильфанд.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будут определяться под влиянием передней части североатлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха составит плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 6 октября, днем без существенных осадков, плюс 11–13 градусов, ночью — плюс 7–9 градусов.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 октября

Приметы на 5 октября: наблюдаем за птицами и защищаем дом в день Фоки

Гороскоп на 5 октября: тайный поклонник для Льва и денежный совет для Весов

погода
прогнозы
новости
Москва
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Стало известно, какие рейсы задержали или отменили в России 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.