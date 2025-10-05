Погода в Москве в воскресенье, 5 октября: водителям пора менять шины?

Температура воздуха в эти выходные превышает климатические характеристики на 3–3,5 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 5 октября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Пора ли уже водителям менять шины?

Какая погода в Москве сегодня, 5 октября

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, с утра температура воздуха в Москве составила плюс 8 градусов, без осадков. Ветер юго-восточный, 1 м/с. Атмосферное давление — 747,5 мм. рт. ст.

По его данным, в течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, южный, 4–9 м/с, порывистый. Столбики термометров покажут плюс 11–14 градусов. Показания барометров будут падать и составят 744 мм рт. ст.

«Предстоящая неделя пройдет под знаком активной циклонической деятельности. Будет преобладать по-осеннему пасмурная и дождливая погода. По ночам плюс 6–9 градусов, в дневные часы плюс 10–13, что на несколько градусов теплее климатической нормы», — предупредил Тишковец.

Роман Вильфанд отметил, что с субботы, 4 октября, Москва на время вернулась в сентябрьскую погоду.

«Будет временная инверсия воздуха в Москве, мы вернемся в сентябрьскую погоду, температура будет выше нормы на 3–3,5 градуса. Также прекратятся заморозки на всей европейской территории страны. <...> В воскресенье — 14–16 градусов, условий для сильных осадков нет, небольшой дождь повсеместно пройдет», — сказал он.

Метеоролог добавил, что в первой половине следующей недели температурный фон в столице будет примерно на 2–3 градуса выше нормы. Ночные температуры составят около 5–10 градусов, дневные температуры — около 9–14 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вильфанд также сообщил, что пока рано думать о смене летней резине на зимнюю.

«Совершенно рано [задумываться о смене автомобильных шин в Москве], примерно до 20 октября. А уже после следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра», — заявил Вильфанд.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 5 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня метеорологические условия в Санкт-Петербурге будут определяться под влиянием передней части североатлантического циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха составит плюс 11–13 градусов, в Ленинградской области — плюс 9–14 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник, 6 октября, днем без существенных осадков, плюс 11–13 градусов, ночью — плюс 7–9 градусов.

